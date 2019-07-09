Перевозчики поддержали интеграцию системы отслеживания транзита и "Платона"

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Международные перевозчики ждут от системы отслеживания транзита удобный сервис в режиме единого окна, сказал председатель Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) Борис Рыбак.

"Все международные грузовые перевозчики зарегистрированы в системе "Платон", и российские, и иностранные. Абсолютно логично интегрировать эту систему отслеживания с помощью электронных пломб с "Платоном", - заявил он.

По его словам, подобная интеграция обеспечит прозрачность и безопасность грузоперевозок, получение достоверной информации о местонахождении и сохранности груза. Он подчеркнул, что эти данные необходимы всем участникам перевозок, ведомствам и коммерческим компаниям,

Рыбак также добавил, что члены МОЭС активно принимали в пилотных проектах Минтранса и ФТС.

На протяжении последних двух месяцев Минтранс проводил предварительные испытания системы отслеживания перевозок санкционных товаров на 30 автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу России. В них на добровольной основе принимали участие российские и зарубежные грузоперевозчики и логистические операторы. В прошлом году также проводился эксперимент ФТС по тестированию системы электронных навигационных пломб на территории ЕАЭС между Россией и Казахстаном.

Перевозчики отмечают, что главное преимущество системы отслеживания с использованием электронной пломбой на базе "Платона" заключается в интеграции с ФТС. Это поможет избежать спорных ситуаций на границе и гарантирует, что контейнер не вскрывался на всем пути следования.

В пилотах использовалась действующая государственная инфраструктура системы "Платон", которая обеспечивает юридическую значимость информации о транзитных перевозках на всем пути следования.

На первом этапе система будет работать для контроля только санкционных грузов. В дальнейшем она может быть масштабирована, применяться для транзита других товаров, перевозимых через территорию России. При Министерстве транспорта создана рабочая группа, где прорабатывается данный проект с грузоперевозчиками и логистическими компаниями.