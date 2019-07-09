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РИА Новости

Перевозчики поддержали интеграцию системы отслеживания транзита и "Платона"

Вчера, 09:00
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкНа контрольно-пропускном пункте Бугристое российско-казахстанской границы
На контрольно-пропускном пункте Бугристое российско-казахстанской границы
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Международные перевозчики ждут от системы отслеживания транзита удобный сервис в режиме единого окна, сказал председатель Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) Борис Рыбак.
"Все международные грузовые перевозчики зарегистрированы в системе "Платон", и российские, и иностранные. Абсолютно логично интегрировать эту систему отслеживания с помощью электронных пломб с "Платоном", - заявил он.
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По его словам, подобная интеграция обеспечит прозрачность и безопасность грузоперевозок, получение достоверной информации о местонахождении и сохранности груза. Он подчеркнул, что эти данные необходимы всем участникам перевозок, ведомствам и коммерческим компаниям,
Рыбак также добавил, что члены МОЭС активно принимали в пилотных проектах Минтранса и ФТС.
На протяжении последних двух месяцев Минтранс проводил предварительные испытания системы отслеживания перевозок санкционных товаров на 30 автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу России. В них на добровольной основе принимали участие российские и зарубежные грузоперевозчики и логистические операторы. В прошлом году также проводился эксперимент ФТС по тестированию системы электронных навигационных пломб на территории ЕАЭС между Россией и Казахстаном.
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Перевозчики отмечают, что главное преимущество системы отслеживания с использованием электронной пломбой на базе "Платона" заключается в интеграции с ФТС. Это поможет избежать спорных ситуаций на границе и гарантирует, что контейнер не вскрывался на всем пути следования.
В пилотах использовалась действующая государственная инфраструктура системы "Платон", которая обеспечивает юридическую значимость информации о транзитных перевозках на всем пути следования.
На первом этапе система будет работать для контроля только санкционных грузов. В дальнейшем она может быть масштабирована, применяться для транзита других товаров, перевозимых через территорию России. При Министерстве транспорта создана рабочая группа, где прорабатывается данный проект с грузоперевозчиками и логистическими компаниями.
Внедрение системы позволит использовать огромный транзитно-логистический потенциал страны, увеличить объем транзита на 82 000 международных перевозок в год, в целом повысить прозрачность транзита.
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