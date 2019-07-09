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РИА Новости

Падение титана: Dеutsche Bank увольняет 18 тысяч сотрудников

Вчера, 08:00
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© REUTERS / Simon DawsonМужчины выходят из здания офиса Deutsche Bank в Лондоне. 8 июля 2019
Мужчины выходят из здания офиса Deutsche Bank в Лондоне. 8 июля 2019
© REUTERS / Simon Dawson
Мужчины выходят из здания офиса Deutsche Bank в Лондоне. 8 июля 2019
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская."Deutsche Bank, каким вы его знаете, больше не существует", — заявил в воскресенье генеральный директор этой кредитной организации Кристиан Сьюинг. Главный банк Германии прекращает торговлю акциями, отказывается от большинства инвестиционных операций и сокращает персонал с 92 тысяч до 74 тысяч человек. Все это часть обширного плана реструктуризации, призванного вернуть прибыль. Почему крупнейший финансовый институт страны переживает кризис и есть ли из него выход — в материале РИА Новости.

Радикальная трансформация

О том, что в Deutsche Bank, погрязшем в трудностях, грядут масштабные сокращения, заговорили в конце июня. Американская The Wall Street Journal утверждала, что уволят 15-20 тысяч сотрудников. Эта информация подтвердилась: банк объявил о запуске программы масштабной реструктуризации, в ходе которой сократит 18 тысяч человек до 2022 года.
"Deutsche Bank радикально трансформирует бизнес-модель, чтобы стать более прибыльным, повысить доходность акционеров и стимулировать долгосрочный рост", — говорится в официальном сообщении.
Офис Deutsche Bank
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В планах — значительное сокращение инвестиционного подразделения и закрытие азиатской части бизнеса. Банк перестанет торговать акциями и облигациями, но продолжит деятельность на рынках акционерного капитала. По замыслу руководства, это поможет сфокусироваться на профильных активах, таких как корпоративный банкинг, банковские услуги для частных лиц и валютные операции.

Как уточняет Business Insider, в лондонской штаб-квартире уже начались увольнения. Один из сотрудников, покинувший офис "с рюкзаком, папками и портпледом" подтвердил это. Другие рассказали, что буквально через несколько часов после того, как руководство объявило о сокращениях, им было предписано забрать свои вещи до 11:00 утра, так как пропуска перестанут работать.

Deutsche Bank — один из крупнейших работодателей лондонского Cити со штатом около 8000 человек. "Я сожалею, что для восстановления нашего банка нам приходится идти на массовые сокращения", — отметил главный исполнительный директор банка Кристиан Сьюинг. Но, по его словам, это "послужит долгосрочным интересам банка", а потому действовать нужно решительно.
Реструктуризация должна решить ключевую проблему — слишком высокие затраты при низкой выручке. К 2022 году предполагается снизить расходы на четверть, то есть на шесть миллиардов евро в год.
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Вместе с тем банк признал, что из-за реструктуризации во втором квартале чистые убытки достигнут почти трех миллиардов евро, а всего до 2022 года — 7,4 миллиарда евро.

Трудные времена

Как напомнил председатель наблюдательного совета Deutsche Bank Пауль Ахляйтнер, банк пережил "трудные времена".
Проблемы возникли после глобального финансового кризиса, когда в балансе обнаружилась прореха в 12 миллиардов евро. Однако тогдашний управляющий банка Йозеф Аккерман исказил отчетность и убедил акционеров в том, что средств достаточно. Поддерживать имидж надежного и безопасного финансового учреждения помогало и немецкое правительство. Но дыра в балансе разрасталась, и руководство предпринимало все более рискованные меры для исправления ситуации. В частности, ввязались в махинации со ставкой Libor (в этом участвовали и другие крупные игроки — британские Barclays и Royal Bank of Scotland, швейцарский UBS, французский Societe Generale). Когда это вскрылось, Deutsche Bank оштрафовали на 2,5 миллиарда долларов, а агентство S&P понизило его кредитный рейтинг с наивысшего уровня А сразу на три ступени, до BBB+.
Затем всплыли и другие эпизоды мошенничества и злоупотреблений, в том числе с ипотечными бумагами, которые банк продавал до кризиса 2008 года. Добавились и обвинения в отмывании денег. Суммы исков и судебные расходы росли как снежный ком, а вместе с ними — убытки.
Отмывание денег
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Впервые о возможном банкротстве Deutsche Bank аналитики заговорили в 2013-м, когда в кредитной организации признали необходимость дополнительного капитала. Проблему попытались решить, продав акции на 4,5 миллиарда евро. Вскоре инвесторам предложили ценные бумаги еще на восемь миллиардов — но уже с 30-процентным дисконтом к рыночной стоимости, что вызвало законное возмущение тех, кто приобрел акции ранее.
Спустя два года в ходе стресс-тестов выяснилось, что Deutsche Bank по-прежнему не хватает денег. По итогам 2016-го впервые после глобального финансового кризиса банк отчитался о чистом убытке почти на семь миллиардов евро.

В 2018-м новый удар нанесло расследование "Панамского досье" по офшорному скандалу — оказалось, что крупнейший банк Германии помогал клиентам уклоняться от налогов и выводить деньги в офшоры. Ситуацию усугубило и то, что в прошлом году банк потерял на торговле акциями 750 миллионов долларов.

Угроза мировой экономике

Международный валютный фонд в 2018-м признал Deutsche Bank "самым большим источником риска среди системно значимых банков мира", поскольку банковский сектор Германии играет ведущую роль в глобальной экономике. Так что Deutsche Bank вполне может спровоцировать общий крах, как в 2008 году — американский Lehman Brothers. Главной угрозой финансисты считают гигантский портфель производных ценных бумаг, оцениваемый в 46 триллионов евро, — это в 14 раз больше ВВП Германии.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
Решение о реорганизации бизнеса последовало за апрельским провалом переговоров о слиянии с другим проблемным банком, Commerzbank. Сделка рассматривалась в качестве одного из вариантов спасения немецкого гиганта. Но и в итоге германские регуляторы признали ее нецелесообразной: объединение сулило дополнительные риски и затраты второму опорному банку экономики страны.
"Слияние двух банков-зомби создаст не "национального чемпиона", а только гораздо более крупного зомби", — комментировало агентство Bloomberg.
Ряд аналитиков указывает на то, что о глобальном кризисе из-за Deusche Bank говорить не стоит: кредитная организация исправит положение, хоть и с опозданием. Банк, который бурно рос в 1990-2000 годы, не сумел вовремя отреагировать на финансовый кризис и сократить бизнес, чтобы повысить его устойчивость. Это пытаются сделать сейчас.
Впрочем, инвесторы предупреждают: план реструктуризации может оказаться не только чересчур радикальным, но и излишне оптимистичным. Если "капитальный ремонт" не сработает, проблемы Deutsche Bank резко обострятся на фоне замедления мировой экономики.
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