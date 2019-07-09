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РИА Новости
Культура

Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Вчера, 05:32
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© STAN HONDA / AFPМузей Гуггенхайма
Музей Гуггенхайма
© STAN HONDA / AFP
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Восемь зданий американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта, в том числе музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает hyperbeast.com.
Под защиту международной организации попали самые выдающиеся работы архитектора, в том числе "Дом под водопадом" в Пенсильвании и здание музея Гуггенхайма в Нью-Йорке.
Впервые за всю историю существования этого списка в него вошла современная американская архитектура. Программа Всемирного наследия ЮНЕСКО была запущена в 1972 году.
В конце прошлой недели также стало известно, что в список Всемирного наследия вошли руины Вавилона в Ираке и 10 уникальных храмов XII - начала XVII веков в Пскове.
Собор Иоанна Предтечи на Завеличье в Пскове
7 июля, 12:45
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КультураНовости культурыМузеиЮНЕСКОНью-Йорк (город)Ирак
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