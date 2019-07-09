"У Зеленского осталось полгода". Кто подставляет нового президента Украины

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. Владимир Зеленский вынужден соревноваться с политическими противниками в патриотизме. Еще недавно он призывал к диалогу с Москвой, а теперь объявил российско-украинский телемост "опасным пиар-ходом". Тем временем команда бывшего президента Петра Порошенко продолжает подбрасывать неприятные сюрпризы.

"Добро должно быть с кулаками"

На совещании в Ужгороде Зеленский странно гримасничал, пока чиновники общались друг с другом. Видео с отрешенным от происходящего главой государства опубликовали в интернете. Комментаторы шутили: "Президент Украины поломался!" Одни заподозрили его в употреблении наркотиков (Зеленский уже сдавал анализ на запрещенные вещества во время предвыборной гонки и доказал, что "чист"). Другие указывали на возможную усталость от работы в напряженном ритме.

Действительно, у Зеленского очень непростой график этим летом. Он не только входит в курс дел, но и ведет предвыборную кампанию в Раду, преодолевая сопротивление команды бывшего президента Петра Порошенко. Тот, кстати, тоже отличился оригинальным поведением на предвыборных митингах.

В Хмельницком толпа встретила его восклицаниями: "Позор!" И Порошенко решил не церемониться с электоратом. "Позор, говорите? В следующий раз по роже получите! Добро должно быть с кулаками", — выступил он перед избирателями.

Лишившись президентского кресла, Порошенко стал заметно развязнее. На митинге в Каменец-Подольском он обрушился с нецензурной бранью на сторонников украинского журналиста Анатолия Шария. "Это за кремлевские деньги они нам нанимают таких ***** (мерзавцев. — Прим. ред). Извините, пожалуйста, позор вам! Шарию — позор!" — закричал со сцены Порошенко.

Впрочем, чудят практически все участники предвыборной гонки. Например, партия "Голос" рок-певца Святослава Вакарчука опубликовала у себя на сайте текст из одних согласных. Авторы креатива объяснили, что так выглядят СМИ, контролируемые олигархами. Это был выпад против бизнесмена Игоря Коломойского, которого считают патроном Зеленского, напоминание о еврейском происхождении президента Украины и его делового партнера — согласными пишут на иврите.

Однако это не помешало партии "Слуга народа" видеть в Вакарчуке и "Голосе" если не союзников, то хотя бы полезных попутчиков. Глава офиса Зеленского (так сейчас называется администрация президента Украины) Андрей Богдан признал, что "Зе команда" договаривается о сотрудничестве на местах и с "Голосом", и с "Оппозиционным блоком", и с партией "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Популярность — мощный ресурс, но скоропортящийся

"Слуга народа" по-прежнему лидирует в предвыборной гонке, хотя социологи отметили снижение рейтинга партии Зеленского. Об этом, например, свидетельствует опрос Международного исследовательского центра BURI-Украина.

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, голоса избирателей распределились следующим образом: "Слуга народа" Дмитрия Разумкова — 41,6 процента, "Оппозиционная платформа" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука — 13,8 процента, "Батькивщина" Юлии Тимошенко — 8,3 процента, "Голос" Святослава Вакарчука — 7,1 процента, "Европейская солидарность" Петра Порошенко — 5,9 процента. "Слуга народа" и "Европейская солидарность" немного сдали позиции, а вот "Оппозиционная платформа — За жизнь" — усилила.

По результатам проведенного в конце июня опроса Украинского института социальных исследований и центра "Социальный мониторинг" за "Слугу народа" готовы проголосовать 43,2 процента избирателей. В начале июня было 48 процентов.

Популярность Зеленского — мощный ресурс, но скоропортящийся. Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что массовая поддержка нового президента сохранится еще несколько месяцев — украинцы выдали ему чрезвычайно большой кредит доверия. "Такого не имели ни церковь, ни армия и, конечно, ни один из предыдущих президентов", — отметил он.

"Показатель в 73 процента (результат Зеленского на президентских выборах. — Прим. ред.) означает, что разочарование и падение рейтингов просто неизбежны, — полагает эксперт. — К тому же избиратель сам изменился, время идет быстрее, потому у Зеленского в лучшем случае полгода".

Все же Антипович оговорился, что падение рейтинга некритичное. "При таких позициях (партии Зеленского. — Прим. ред.) нет особой разницы между 45 процентами, 43 процентами или 42 процентами". "Кроме того, они фактически не начинали кампанию", — добавил он.

Госизмена

В каком-то смысле "Слуга народа" действительно не приступала к внятной агитации — подобно самому Зеленскому, который перед выборами обещал исправить ошибки предшественников, но конкретной программы не представлял. Тем не менее "Зе президент" победил с фантастическим отрывом от конкурента. Поэтому и перед голосованием в Раду "Зе команда" старается избежать конкретики, используя только накопившееся недовольство.

Однако неопределенность позиции может стоить рейтинга. Так или иначе, Зеленскому приходится реагировать на острые вопросы. Он пытается не оттолкнуть русскоязычных избирателей юго-востока, оставаясь при этом в рамках той же политики, которую проводил Порошенко.

Недавний пример: украинский телеканал NewsOne объявил, что 12 июля впервые за многие годы состоится прямой телемост между Россией и Украиной. Эту идею приняли в штыки. "Патриоты" пригрозили журналистам NewsOne физической расправой. Активисты партий Вакарчука и Порошенко пообещали акции протеста у здания телеканала.

Немедленно отреагировал генеральный прокурор Юрий Луценко, один из наиболее верных сторонников бывшего президента. Зеленский пытался его уволить, но не смог. "Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала сегодня производства о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", — информировал Луценко. И добавил: "Готовится представление в суд об аресте активов (канала. — Прим. ред.)". Расследование эпизода, похожего, по мнению прокурора, на "государственную измену", должна вести контрразведка — Служба безопасности Украины.

Зеленскому общественная инициатива тоже не понравилась: "Анонсированный телемост — это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого — снова разделить нас. Нас с вами, всех украинцев, на два лагеря".

После этого президент Украины обратился к российскому коллеге Владимиру Путину: "Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Мы не отказываемся ни от каких дипломатических форматов".

Правда, некоторых представителей "майданной" власти не устроило даже столь жесткое заявление президента. Спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал ответ Зеленского недопустимым. "Реакция должна быть понятна обществу, а не подменена призывами к каким-то переговорам", — поучал председатель парламента главу государства.

А министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и вовсе высмеял президента, опубликовав в социальной сети изображение направляющейся к Кремлю боевой машины пехоты. Подпись: "Поговорить так поговорить".

"Удивлена и шокирована"

Нынешнюю риторику Зеленского объясняют тем, что он сталкивается с сильным сопротивлением прежней власти. "Зе команде" пришлось выдержать шквал критики после того, как глава офиса Зеленского Андрей Богдан в интервью СМИ допустил возможность официального статуса русского языка. При этом глава администрации президента специально подчеркнул, что он против русского как второго государственного и не сомневается в правильности курса на украинизацию.

Но даже это крайне осторожное предложение вызвало яростную отповедь высших чиновников, депутатов и журналистов. "Я удивлена и шокирована заявлениями офиса президента, что с Донбассом нужно разговаривать только на русском", — возмутилась, например, заместитель спикера Рады Ирина Геращенко.

"Старая команда" всячески сужает Зеленскому пространство маневра, используя патриотическую риторику. Так, после возвращения российской делегации в ПАСЕ спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился к президенту Парламентской ассамблеи Лилиан Мори Паскье с требованием отозвать приглашение для наблюдателей на выборах. "Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора — России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны", — вещал Парубий.

"Это попытка создать кризис легитимности на новых парламентских выборах в глазах Европы, — объясняет РИА Новости директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. — Понятно, что все это делалось с целью ослабить позиции Зеленского, но фактически работало на Москву".

Украинский политтехнолог Андрей Золотарев также полагает, что ситуация с ПАСЕ — наследство команды прежнего президента. "Это закономерный результат украиноцентричной политики Порошенко: "Вся вселенная вращается вокруг Украины, весь мир смотрит на нас!" В результате украинская делегация выглядела как сборище фриков, итог такой дипломатии был ожидаем. Но Порошенко, как опытный политик, поспешил повесить это поражение на Зеленского", — говорит РИА Новости эксперт.