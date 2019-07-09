Эксперты рассказали, как искать горящие туры в середине лета

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Горящих туров" в середине лета немного, в первую очередь продажи "в последний момент" актуальны для чартерных безвизовых направлений, которые традиционно отличаются большими объемами – Турции,Туниса, Кипра, "Горящих туров" в середине лета немного, в первую очередь продажи "в последний момент" актуальны для чартерных безвизовых направлений, которые традиционно отличаются большими объемами – Турции,Туниса, Кипра, сообщает АТОР.

У туроператоров "горящие" туры в Крым появляются за один-три дня до вылета, при условии, что есть места в самолете, но можно купить недорогие путевки и за неделю. Например, стоимость тура в Крым на семь ночей с 13 июля можно найти всего за 18 867 рублей на двоих, и это с перелетом.

"Горящие" туры в Анапу бывают, но очень редко и, как правило, они касаются только предложений на проживание, так как места в самолетах почти всегда уже выкуплены.

В Абхазию "горящие" туры есть, но появляются они за один-два дня до вылета и только при наличии свободных мест в самолете, рассказывают туроператоры.

Незначительное количество оставшихся мест на рейсах в Тунис с вылетами в ближайшие даты продаются по сниженным ценам. Можно купить путевку за 63 000 рублей на двоих.

Немногочисленные "горящие" предложения по Турции стоит ловить за два-четыре дня до вылета. Чаще всего это туры в отели на эгейском побережье, на анталийском цены на недорогие гостиницы и так весьма демократичны.

Так, сейчас цены на туры в Бодрум из Москвы на ближайшие даты начинаются от 64 тысяч рублей на двоих (отель три "звезды" на 10 ночей), а цены на туры в "пятерки" - 87 тысяч рублей на двоих.

Греция неизменно пользуется популярностью у россиян, поэтому в сезон "горящие" туры появляются очень редко. К тому же путешествие в эту страну подразумевает наличие шенгенской визы. Но все же снижение цен на ближайшие дни у ряда туроператоров есть. Например, можно отправиться на Родос на семь ночей с вылетом 9 июля, заплатив менее 50 тысяч рублей на двоих.