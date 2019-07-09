"Гиперчувство": ученые придумали сенсоры, распознающие вредную пищу

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Специалисты Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) и Института биоорганической химии им. академиков Шемякина и Овчинникова РАН совместно с коллегами из Университета Экс-Марселя (Франция) и Университета Манчестера (Великобритания) предложили концепцию гиперчувствительных сенсорных преобразователей ("фурье-нанопреобразователей"), которая обещает революцию для ультрачувствительного контроля в биомедицине и множестве других сфер. Результаты Специалисты Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) и Института биоорганической химии им. академиков Шемякина и Овчинникова РАН совместно с коллегами из Университета Экс-Марселя (Франция) и Университета Манчестера (Великобритания) предложили концепцию гиперчувствительных сенсорных преобразователей ("фурье-нанопреобразователей"), которая обещает революцию для ультрачувствительного контроля в биомедицине и множестве других сфер. Результаты опубликованы в престижном научном журнале "Advanced Functional Materials".

Фурье-нанопреобразователи – однослойные архитектуры наноэлементов золота, выложенных на поверхности в виде нанопериодических структур так, что их освещение приводит к возбуждению плазмонов (электромагнитно-связанных коллективных колебаний свободных электронов) в металлической системе.

© Фото : НИЯУ МИФИ Фурье-нанопреобразователи и 2D-материал © Фото : НИЯУ МИФИ Фурье-нанопреобразователи и 2D-материал

Эти преобразователи уникальны тем, что могут концентрировать электрическое поле световой волны в тончайшем слое и таким образом считывать информацию о его оптических свойствах, а затем передавать ее (в отраженном или дифрагированном световых лучах) в виде специально закодированных соотношений фаз световой волны, сообщил научный руководитель Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Андрей Кабашин.

"Подобный способ концентрации поля световой волны, кодирования и передачи фазовой информации позволяет добиться беспрецедентной чувствительности системы к изменению оптических характеристик сверхтонких слоев, включая атомарные слои 2D-материалов и молекулярные слои биоматериалов на поверхности биосенсоров", – рассказал он РИА Новости.

По словам ученого, гиперчувствительность предложенных нанопреобразователей показана в регистрации ферроэлектрического эффекта от атомарного слоя диселенида молибдена (MoS₂, аналог знаменитого графена). Ученые называют факт регистрации столь тонкого эффекта с атомарного слоя беспрецедентным и открывающим совершенно новые горизонты для исследований 2D-материалов.

Другим примером гиперчувствительности стала новая методика детектирования антибиотика хлорамфеникола, востребованного в медицине и пищевой индустрии. Контроль его концентрации в продуктах питания чрезвычайно важен, так как превышение провоцирует онкологические и сердечные заболевания.