Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T09:00Z
https://ria.ru/20190709/1556316963.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155526/66/1555266610_0:132:2000:1256_1036x0_80_0_0_18eded783f5b796711412d0bbc72bb12.jpg
РИА Новости

"Гиперчувство": ученые придумали сенсоры, распознающие вредную пищу

Вчера, 09:00
1106
© Depositphotos / yacobchuk1Девушка выбирает правильное питание
Девушка выбирает правильное питание
© Depositphotos / yacobchuk1
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Специалисты Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) и Института биоорганической химии им. академиков Шемякина и Овчинникова РАН совместно с коллегами из Университета Экс-Марселя (Франция) и Университета Манчестера (Великобритания) предложили концепцию гиперчувствительных сенсорных преобразователей ("фурье-нанопреобразователей"), которая обещает революцию для ультрачувствительного контроля в биомедицине и множестве других сфер. Результаты опубликованы в престижном научном журнале "Advanced Functional Materials".
Фурье-нанопреобразователи – однослойные архитектуры наноэлементов золота, выложенных на поверхности в виде нанопериодических структур так, что их освещение приводит к возбуждению плазмонов (электромагнитно-связанных коллективных колебаний свободных электронов) в металлической системе.
© Фото : НИЯУ МИФИФурье-нанопреобразователи и 2D-материал
Фурье-нанопреобразователи и 2D-материал
© Фото : НИЯУ МИФИ
Фурье-нанопреобразователи и 2D-материал
Эти преобразователи уникальны тем, что могут концентрировать электрическое поле световой волны в тончайшем слое и таким образом считывать информацию о его оптических свойствах, а затем передавать ее (в отраженном или дифрагированном световых лучах) в виде специально закодированных соотношений фаз световой волны, сообщил научный руководитель Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Андрей Кабашин.

"Подобный способ концентрации поля световой волны, кодирования и передачи фазовой информации позволяет добиться беспрецедентной чувствительности системы к изменению оптических характеристик сверхтонких слоев, включая атомарные слои 2D-материалов и молекулярные слои биоматериалов на поверхности биосенсоров", – рассказал он РИА Новости.

По словам ученого, гиперчувствительность предложенных нанопреобразователей показана в регистрации ферроэлектрического эффекта от атомарного слоя диселенида молибдена (MoS₂, аналог знаменитого графена). Ученые называют факт регистрации столь тонкого эффекта с атомарного слоя беспрецедентным и открывающим совершенно новые горизонты для исследований 2D-материалов.
Раковые клетки
8 июля, 09:00
"Засветить" рак позволят оптические свойства наночастиц кремния
Другим примером гиперчувствительности стала новая методика детектирования антибиотика хлорамфеникола, востребованного в медицине и пищевой индустрии. Контроль его концентрации в продуктах питания чрезвычайно важен, так как превышение провоцирует онкологические и сердечные заболевания.
Исследования показали, что благодаря фурье-нанопреобразователям предел обнаружения антибиотика повышается как минимум в 1000 раз по сравнению с иными подходами. Их эффективность прогнозируют во множестве направлений – например, ранняя диагностика опасных болезней, ультрачувствительный допинг-контроль, контроль за продуктами питания и окружающей средой.
3D изображение раковой клетки
4 февраля, 16:39
Российские физики придумали, как лучше всего "выжечь" рак
600002
Обсудить 0
Университетская наукаНавигатор абитуриентаСН_ОбразованиеНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"РИА Наука
Рекомендуем
Пациент перед операцией
Российские медики выяснили, как улучшить пересадку костного мозга
РИА
Новости
Старт ракеты Протон-М с космодрома Байконур
В Роскосмосе рассказали, когда ракету "Протон-М" повторно вывезут на старт
Юнус-Бек Евкуров
Кадыров поздравил Евкурова с назначением на новую должность
Фестиваль Сан-Фермин в Испании
Страх и риск: забег быков на фестивале Сан-Фермин в Испании
Лента
новостей
Носовая секция танкера типа Афрамакс на открытом стапеле ССК Звезда
Колыбель исполинов. Репортаж с крупнейшей судоверфи России
Кадр из анимационного фильма Король лев
Создатели "Короля Льва" опубликовали фотографию актерского состава
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин
Власти Камчатки назвали сообщения о возможной отставке Илюхина домыслами
Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт
Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
Многоцелевой истребитель МиГ-35
Санкции не помешают поставить Индии 110 истребителей, заявили в ФСВТС
Щенок золотистого ретривера, который вручили красноярскому школьнику в подарок от президента РФ Владимира Путина
Путин подарил красноярскому школьнику щенка
Американский актер Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэль Л. Джексон снимается в перезапуске хоррора "Пила"
В Югре мужчина угнал велосипед, но вез в руках, так как не умел кататься
Певица Лолита Милявская
Лолита рассказала о своих чувствах во время гастролей в Донецке и Луганске
В МЧС рассказали, как из-за удлинителей сгорают дома
Пчеловод собирает мед на пасеке
В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12В Росприроднадзоре предложили создать центры реабилитации диких животных
03:08В Госдуме предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем
03:07В Госдуме предложили ввести знак "Придорожная торговля"
03:06В российской Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
Лента новостейМолния