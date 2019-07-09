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РИА Новости
Танки
Это подкаст о танках и обо всем, что с ними связано. Вместе с экспертами World of Tanks мы проследим историю самых знаменитых танков мира, секретных проектов и прототипов, так и не вошедших в производство. Расскажем о сражениях и тактике ведения боя, лучших инженерах, механиках и конструкторах.

Огнемёт, ракеты, прыжковый механизм. Проекты допвооружения танков СССР

Вчера, 12:00
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Танки
Огнемёт, ракеты, прыжковый механизм. Проекты допвооружения танков СССР
Вчера, 12:00
"Нет предела совершенству" - считали создатели советских танков. При всей мощи боевой машины, её вооружение и ходовые части обладали рядом недостатков. Инженеры и физики пытались устранить недочёты, зачастую – копируя идеи и механики из других областей военного дела
Пулемёт танка недостаточно скорострельный? Установим с самолёта! Пехотинцы врага прячутся в бункерах? Добавим огнемёт! Противник отгородился от наших танков минным полем? Приделаем миноискатель! А ещё лучше – взрыватель! Хотя зачем, если можно заставить танк перепрыгнуть или даже – перелететь?!
Никогда гонка вооружений не была так заметна и ярко выражена, как на танках во время Второй мировой. Советские танкостроители предлагали весьма изобретательные, порой – фантастичные идеи по модификаций оружия и ходовых частей боевых машин. Некоторые из этих проектов определили облик танка, каким мы его знаем сегодня.
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтировал Андрей Темнов
Эксперт эпизода историк Вадим Антонов
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