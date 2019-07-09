Названы страны, в которых туристы чаще всего контактируют с полицией

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Чаще всего российские туристы сталкивались с полицией в Италии, Испании и Германии, сообщает Aviasales.

Эксперты сервиса опросили пользователей в соцсетях, выяснив, в каких странах им приходилось сталкиваться с правоохранительными органами, и как это было.

В Италии со стражами порядка контактировали 8% опрошенных. Один турист рассказал: "В Риме несколько раз останавливали полицейские для проверки документов, когда я шел один, небритый и с рюкзаком". "На мой круассан в руке налетели голуби. Один уселся прямо на руку и спокойно стал клевать лакомство. Подошли двое полицейских и вежливо предложили сопроводить меня до урны. Официально в Венеции кормить голубей запрещено", - вспоминает о своем опыте поездки в Венецию другая путешественница.

В Испании с полицейскими сталкивались также 8% пользователей. Как рассказала одна из опрошенных, "как-то двое симпатичных полицейских подвезли их с подругой на мотоциклах до места, про которое они спросили". А вторая написала: "В Барселоне легла отдохнуть на площади, ко мне подошли полицейские и сказали, что здесь ездят машины, могут вас не заметить, переместитесь, пожалуйста, вот туда".

Пять процентов респондентов сталкивались со стражами порядка в Германии. Так, один турист сообщил: "В Мюнхене кое-как объяснил, что я немного не в том состоянии, чтобы добраться до гостиницы. Посадили в машину, довезли прямо до отеля, пожелали хорошего отдыха". Еще один случай вспомнила группа друзей: "В Германии в поезде забыли ноутбук, написали заявление в аэропорту Дюссельдорфа, через пару недель позвонили в Россию и сказали, что нашли".

По пять процентов голосов получили США и Таиланд. В Америке путешественница заблудилась в Буффало, спросила у полицейских дорогу, а они довезли их с родителями на своей машине до пункта проката автомобилей. В Бангкоке одному из туристов офицер полиции помог поймать такси.

Кроме того, по четыре процента опрошенных сталкивались с полицейскими в Болгарии, Турции, Франции и Чехии. Так, в Болгарии и Франции туристы обращались в участок из-за кражи, а в Чехии полицейские чуть не оштрафовали путешественников, так как те шли не по той стороне улицы. В Турции россиян задержали за "купание в море без купальников и прочее аморальное поведение на пляже", а также "оштрафовали на 150 евро за пьяную езду на арендованном автомобиле".

По три с половиной процента голосов досталось Индии, Великобритании, Индонезии и Польше. На Бали, например, одного путешественника "трижды задерживали полицейские за вождение скутера без необходимых для этого водительских прав".