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РИА Новости

На форуме в Москве представят план развития квантовых технологий

8 июля, 15:55
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Масштабный план развития квантовых технологий в странах Евросоюза будет представлен на крупной профильной V международной конференции ICQT-2019, которая пройдет в июле в Москве под эгидой Российского квантового центра (РКЦ), сообщила его пресс-служба.
Основным мероприятием конференции станет Открытый день с участием, как ожидается, представителей науки, бизнеса и госучреждений из более чем 20 стран. "Спикеры Открытого дня рассмотрят вопросы индустриального применения квантовых технологий с разных сторон. Главы профильных подразделений Google и Airbus расскажут о перспективах внедрения новейших квантовых разработок в своих сферах. Представители большой европейской программы по развитию квантовых технологий Quantum Flagship презентуют масштабный план развития квантовых технологий в Европе", - говорится в сообщении.
Другой центральной темой Открытого дня станет коммерциализация уже существующих разработок.
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В рамках Открытого дня ICQT-2019 "представители медиа, предприниматели, студенты, да и просто интересующиеся люди получают качественный срез текущего состояния всей отрасли, готовую картинку того, что могут квантовые технологии сейчас и куда они движутся", отметил генеральный директор РКЦ Руслан Юнусов.
Пятая международная конференция по квантовым технологиям ICQT-2019 пройдет в Москве 15–19 июля. Это мероприятие соберет более 100 экспертов из разных областей физики, исследующих возможности квантовых технологий, и включит в себя такие сессии, как квантовые коммуникации, квантовые вычисления, квантовая оптика, фотоника и другие.
Квантовые технологии позволяют создавать приборы и устройства, использующие законы квантовой физики. По мнению специалистов, в XXI веке началась "вторая квантовая революция" – новая стадия быстрого развития квантовых технологий, основанная на управлении поведением отдельных квантовых частиц. Благодаря этому, в частности, можно будет создавать сверхнадежные системы передачи информации, Ожидается, что квантовые технологии станут основой компьютеров, которые будут обладать рекордной скоростью вычислений, а также сверхточных датчиков.
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