Израильские военные нашли туннель под границей сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Израильские военные нашли под границей сектора Газа очередной тайный туннель, прорытый палестинскими боевиками, сообщила армейская пресс-служба.

За последние два года израильтяне обнаружили и обезвредили порядка двух десятков подобных объектов, предназначенных для заброски диверсионных групп на территорию еврейского государства.

"При постройке подземного барьера безопасности... военнослужащие Армии обороны Израиля нашли еще один туннель, ведущий из южной части сектора Газа", - говорится в пресс-релизе.

Для защиты от палестинских туннелей израильтяне обносят анклав подземной стеной.