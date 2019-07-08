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РИА Новости

Израильские военные нашли туннель под границей сектора Газа

Вчера, 23:55
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Израильские военные нашли под границей сектора Газа очередной тайный туннель, прорытый палестинскими боевиками, сообщила армейская пресс-служба.
За последние два года израильтяне обнаружили и обезвредили порядка двух десятков подобных объектов, предназначенных для заброски диверсионных групп на территорию еврейского государства.
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"При постройке подземного барьера безопасности... военнослужащие Армии обороны Израиля нашли еще один туннель, ведущий из южной части сектора Газа", - говорится в пресс-релизе.
Для защиты от палестинских туннелей израильтяне обносят анклав подземной стеной.
Ранее в понедельник израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат, проникший в воздушное пространство Израиля из сектора Газа.
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