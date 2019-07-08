SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пожар произошел в понедельник на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, сообщила газета Florida Today.
Площадка расположена в городе Коко штата Флорида. На ней находятся два макета корабля Starship из нержавеющей стали, один из которых в процессе строительства.
11 февраля, 14:15Эксперт прокомментировал заявление Маска о "конкуренте" двигателю РД-180Глава SpaceX Илон Маск заявил, что его новый двигатель Raptor побил рекорд двигателя РД-180 по уровню давления в камере сгорания. Эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, смогут ли американцы в ближайшее время заменить российские двигатели.
"Сегодня днём небольшой пожар произошел на площадке SpaceX в Коко. Пожар был изолирован в морском контейнере на площадке, и его потушили благодаря пожарному департаменту, который прибыл в течение (нескольких) минут", - сказал газете представитель SpaceX Джеймс Глисон.
По его словам, пострадавших в результате пожара не было, а его причина расследуется.
По данным газеты, пожар привёл к повреждению оборудования и инфраструктуры и ущербу от 50 до 100 тысяч долларов, а его причиной стала, скорее всего, неисправность электрооборудования.
Ранее сообщалось, что на месте будущего космодрома компании SpaceX в деревне Бока-Чика (штат Техас) проходятся огневые испытания двигателей Raptor и вертикальные тестовые полёты макета корабля Starship.
Макет Starship имеет меньшую длину, но такой же диаметр, как и будущий корабль. Он оснащен тремя двигателями Raptor.
Космический корабль Starship для межпланетных полетов будет также одновременно являться и второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket, создаваемой SpaceX.