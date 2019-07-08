SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пожар произошел в понедельник на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, сообщила газета Пожар произошел в понедельник на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, сообщила газета Florida Today

Площадка расположена в городе Коко штата Флорида. На ней находятся два макета корабля Starship из нержавеющей стали, один из которых в процессе строительства.

"Сегодня днём небольшой пожар произошел на площадке SpaceX в Коко. Пожар был изолирован в морском контейнере на площадке, и его потушили благодаря пожарному департаменту, который прибыл в течение (нескольких) минут", - сказал газете представитель SpaceX Джеймс Глисон.

По его словам, пострадавших в результате пожара не было, а его причина расследуется.

По данным газеты, пожар привёл к повреждению оборудования и инфраструктуры и ущербу от 50 до 100 тысяч долларов, а его причиной стала, скорее всего, неисправность электрооборудования.

Ранее сообщалось, что на месте будущего космодрома компании SpaceX в деревне Бока-Чика (штат Техас) проходятся огневые испытания двигателей Raptor и вертикальные тестовые полёты макета корабля Starship.

Макет Starship имеет меньшую длину, но такой же диаметр, как и будущий корабль. Он оснащен тремя двигателями Raptor.