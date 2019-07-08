Саакашвили прокомментировал поведение телеведущего "Рустави 2"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что на Украине не стоит повторять "методы" грузинских журналистов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что инцидент с оскорблениями президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала "Рустави 2" связан с Саакашвили, который может использовать телеканал для своей политики и предвыборной кампании.

"Многие годы они (ведущие канала "Рустави 2" - ред.) меня обзывали всем подряд. Это их метод. Мне кажется, что нам не надо следовать их методу", - сказал Саакашвили в эфире украинского телеканала ZIK в понедельник.

При этом Саакашвили в связи с руганью грузинского тележурналиста заявил, что против истеричности и эпатажа. По его мнению, грузинские журналисты вели себя неуместно.

В воскресенье вечером грузинский телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами. Позже саморегулирующая комиссия ТВ отстранила Габунию от работы на два месяца.