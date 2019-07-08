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РИА Новости

Саакашвили прокомментировал поведение телеведущего "Рустави 2"

Вчера, 23:25
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что на Украине не стоит повторять "методы" грузинских журналистов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что инцидент с оскорблениями президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала "Рустави 2" связан с Саакашвили, который может использовать телеканал для своей политики и предвыборной кампании.
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Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
"Многие годы они (ведущие канала "Рустави 2" - ред.) меня обзывали всем подряд. Это их метод. Мне кажется, что нам не надо следовать их методу", - сказал Саакашвили в эфире украинского телеканала ZIK в понедельник.
При этом Саакашвили в связи с руганью грузинского тележурналиста заявил, что против истеричности и эпатажа. По его мнению, грузинские журналисты вели себя неуместно.
В воскресенье вечером грузинский телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами. Позже саморегулирующая комиссия ТВ отстранила Габунию от работы на два месяца.
Сотрудники полиции во время стихийной акции против телеканала Рустави 2 в Тбилиси. 8 июля 2019
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Как в Грузии отреагировали на оскорбления в адрес Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выходке в эфире телеканала "Рустави 2", заявил, что в Грузии отмечаются все новые обострения русофобских припадков, в Кремле считают их последствием нежелания государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков. МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
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Протесты в ГрузииРоссияГрузияВ миреСкандал вокруг "Рустави 2"Рустави 2Михаил Саакашвили
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