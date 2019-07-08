Саакашвили отверг причастность к грузинскому телеканалу "Рустави 2"

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отверг свою причастность к грузинскому телеканалу "Рустави 2".

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что выступление телеведущего на телеканале "Рустави 2" с руганью в адрес российского руководства является провокацией, которая исходит от экс-президента Саакашвили и его команды из партии "Нацдвижение". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что инцидент в эфире "Рустави 2" связан с Саакашвили, который может использовать телеканал для своей политики и предвыборной кампании.

Телеведущая украинского канала ZIK спросила у Саакашвили, принадлежит ли ему доля телеканала "Рустави 2".

"Нет, никогда не принадлежала. "Рустави" - это потрясающий политический институт. Он принадлежит братьям Караманишвили", - сказал Саакашвили в эфире украинского телеканала ZIK в понедельник.

По его мнению, руководство вряд ли контролирует происходящее на телеканале "Рустави 2".

МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.