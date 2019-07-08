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РИА Новости

Саакашвили отверг причастность к грузинскому телеканалу "Рустави 2"

Вчера, 23:23
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отверг свою причастность к грузинскому телеканалу "Рустави 2".
Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что выступление телеведущего на телеканале "Рустави 2" с руганью в адрес российского руководства является провокацией, которая исходит от экс-президента Саакашвили и его команды из партии "Нацдвижение". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что инцидент в эфире "Рустави 2" связан с Саакашвили, который может использовать телеканал для своей политики и предвыборной кампании.
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Телеведущая украинского канала ZIK спросила у Саакашвили, принадлежит ли ему доля телеканала "Рустави 2".
"Нет, никогда не принадлежала. "Рустави" - это потрясающий политический институт. Он принадлежит братьям Караманишвили", - сказал Саакашвили в эфире украинского телеканала ZIK в понедельник.
По его мнению, руководство вряд ли контролирует происходящее на телеканале "Рустави 2".
МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
При этом Саакашвили в связи с инцидентом на грузинском телеканале заявил, что против истеричности и эпатажа.
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Скандал вокруг "Рустави 2"Протесты в ГрузииМихаил СаакашвилиВ мире
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