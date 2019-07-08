В Тбилиси проходят акции протеста

ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости. В Тбилиси в понедельник вечером проходят четыре акции протеста, грузинские правоохранители пытаются обеспечить порядок и не допустить столкновения между ними, сообщил Sputnik Грузия.
На проспекте Руставели проходят две акции. Участники первой уже 19-й день требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии.
На центральном проспекте также проходит акция с участием неправительственных организаций и представителей духовенства, выступающих против ЛГБТ-сообществ. Правоохранители расположили полицейский кордон и перекрыли дорогу, чтобы разделить акции. Недавно у здания МВД завершился "Марш достоинства" с участием представителей ЛГБТ.
Митинг также возобновился у здания телекомпании "Рустави 2", где собравшиеся требуют уволить журналиста Георгия Габунию и руководство телекомпании.
МВД Грузии призывает всех собравшихся соблюдать порядок и подчиняться полиции. "В случае нарушения закона участниками митинга, полиция предпримет соответствующие меры реагирования. Призываем участников акций не выходить за рамки, определенные законом", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
Ранее к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией привел инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия и депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.