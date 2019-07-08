В Тбилиси проходят акции протеста

ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости. В Тбилиси в понедельник вечером проходят четыре акции протеста, грузинские правоохранители пытаются обеспечить порядок и не допустить столкновения между ними, сообщил В Тбилиси в понедельник вечером проходят четыре акции протеста, грузинские правоохранители пытаются обеспечить порядок и не допустить столкновения между ними, сообщил Sputnik Грузия

На проспекте Руставели проходят две акции. Участники первой уже 19-й день требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

На центральном проспекте также проходит акция с участием неправительственных организаций и представителей духовенства, выступающих против ЛГБТ-сообществ. Правоохранители расположили полицейский кордон и перекрыли дорогу, чтобы разделить акции. Недавно у здания МВД завершился "Марш достоинства" с участием представителей ЛГБТ.

Митинг также возобновился у здания телекомпании "Рустави 2", где собравшиеся требуют уволить журналиста Георгия Габунию и руководство телекомпании.

МВД Грузии призывает всех собравшихся соблюдать порядок и подчиняться полиции. "В случае нарушения закона участниками митинга, полиция предпримет соответствующие меры реагирования. Призываем участников акций не выходить за рамки, определенные законом", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

Ранее к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией привел инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия и депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.