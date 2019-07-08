Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T22:37Z
https://ria.ru/20190708/1556330605.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Вчера, 22:37
594
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии в Молуккском море, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксированы в 18.52 по времени UTC (21.52 мск). Эпицентр располагался в 134 километрах к западу от города Тернате. Очаг залегал на глубине 40 километров.
Вчера, 15:30
Число пострадавших при землетрясении на юго-западе Ирана возросло до 64
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
001001
Обсудить 0
ИндонезияВ мире
Рекомендуем
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский рассказал, что ждет русский язык в Донбассе
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Лента
новостей
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
Boeing 737, летевший в Берлин, приземлился во "Внуково" из-за неисправности
Телеведущий Андрей Малахов
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Вид города Анадырь
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
В Испании более 20 человек пострадали при пожаре в промышленной зоне
Ведущий программы Постскриптум Георгий Габуния во время эфира
Оскорбившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы
На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Сотрудник в офисе
Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Число пострадавших при землетрясении на юго-западе Ирана возросло до 64
Певица Лолита Милявская
Лолита рассказала о своих чувствах во время гастролей в Донецке и Луганске
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
10:18В Хакасии объявили штормовое предупреждение
10:15Чижов выразил надежду на возобновление сотрудничества России и ЕС
10:14Названы страны, в которых туристы чаще всего контактируют с полицией
10:13Часть работников ДВЗ "Звезда" переводят на сокращенную рабочую неделю
Лента новостейМолния