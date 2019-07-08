У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Подземные толчки зафиксированы в 18.52 по времени UTC (21.52 мск). Эпицентр располагался в 134 километрах к западу от города Тернате. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.