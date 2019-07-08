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РИА Новости

Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник

Вчера, 22:05
235209
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата. Архивное фото
УФА, 9 июл - РИА Новости. Супруг кассирши, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке в башкирском Салавате, заявил, что проиграл украденное в азартных играх, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку. Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой", - рассказал собеседник агентства.
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
5 июля, 14:37
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
Он отметил, что Хайруллина находится в одиночной камере в СИЗО и чувствует себя хорошо.
Ранее полиция заподозрила старшую кассиршу Луизу Хайруллину в хищении более 20 миллионов рублей. Женщина исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми восьми и 12 лет. По заявлению родных в розыск объявили и детей, так как их местонахождение было неизвестно. Суд заочно арестовал женщину по статье "Присвоение или растрата".
Кассиршу задержали четвертого июля на съемной квартире в Казани. МВД отмечало, что с ней была и ее семья, но деньги не нашли.
Грабитель
1 июня, 08:00
Большой куш: как менеджеры, кассиры и охранники грабят свои банки
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СалаватРоссияКазаньПроисшествия
Популярные комментарии
Да ладно ))) Проиграл он. Так все и проверили ))) Заныкали куда-то на пару с ушлой жёнушкой, а теперь комедию ломают.
9 июля, 00:02
ЕАЕлена Алфёрова
3821400013
Да нет "дорогой" не сбор средств,а нары тебя ждут(ещё и жену подставил, какой нормальный человек тебе одолжит денег?!)Надеюсь его определят на зоне куда положено
8 июля, 22:17
APAlex Petroff
3681102126
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