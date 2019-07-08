Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник

Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата. Архивное фото

Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата

Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата

УФА, 9 июл - РИА Новости. Супруг кассирши, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке в башкирском Салавате, заявил, что проиграл украденное в азартных играх, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку. Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что Хайруллина находится в одиночной камере в СИЗО и чувствует себя хорошо.

Ранее полиция заподозрила старшую кассиршу Луизу Хайруллину в хищении более 20 миллионов рублей. Женщина исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми восьми и 12 лет. По заявлению родных в розыск объявили и детей, так как их местонахождение было неизвестно. Суд заочно арестовал женщину по статье "Присвоение или растрата".