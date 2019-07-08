МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Архангельске начал работу всероссийский медицинский отряд "Коллеги". Торжественная линейка, посвященная началу работы, прошла на площади перед Северным государственным медицинским университетом, сообщает пресс-служба штаба молодежных трудовых отрядов Архангельской области.
Всероссийский отряд "Коллеги" объединил студентов из разных региональных учебных заведений страны, обучающихся по направлению "Здравоохранение и медицинские науки", а также медиков и фармацевтов. В его состав вошли бойцы студенческих отрядов из 15 регионов страны – Архангельской, Нижегородской, Иркутской, Новгородской, Тюменской, Кировской, Омской, Оренбургской областей, Алтайского и Пермского краев, республик Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, Чувашия и Карелия.
"Мы создадим для вас такие условия, чтобы вы, возвращаясь к себе домой, общались не только на молодежные темы, но и начали формировать в себе то восприятие, с которым вас встречает система здравоохранения. Вы как раз то движение, которое поможет восстановить престиж профессий, которые на сегодняшний день имеют, к сожалению, достаточно низкие показатели. Поэтому вы те, кто восстанавливает его, а также приобретает профессионализм и компетенции, к которым мы так стремимся, – отметил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов.
Бойцы всероссийского отряда будут работать на должностях младшего и среднего медицинского персонала в архангельской областной клинической больнице, Первой городской клинической больнице имени Еликаниды Егоровны Волосевич, архангельской городской клинической поликлинике №2, архангельской городской клинической больнице №4 и архангельской городской клинической больнице №7. Участники проекта приобретут бесценный трудовой опыт работы и познают новые грани медицины.
Проект реализован при поддержке правительства Архангельской области, молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды", Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Северного государственного медицинского университета.