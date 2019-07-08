В Архангельске начал работу всероссийский медицинский отряд "Коллеги"

Всероссийский отряд "Коллеги" объединил студентов из разных региональных учебных заведений страны, обучающихся по направлению "Здравоохранение и медицинские науки", а также медиков и фармацевтов. В его состав вошли бойцы студенческих отрядов из 15 регионов страны – Архангельской, Нижегородской, Иркутской, Новгородской, Тюменской, Кировской, Омской, Оренбургской областей, Алтайского и Пермского краев, республик Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, Чувашия и Карелия.

"Мы создадим для вас такие условия, чтобы вы, возвращаясь к себе домой, общались не только на молодежные темы, но и начали формировать в себе то восприятие, с которым вас встречает система здравоохранения. Вы как раз то движение, которое поможет восстановить престиж профессий, которые на сегодняшний день имеют, к сожалению, достаточно низкие показатели. Поэтому вы те, кто восстанавливает его, а также приобретает профессионализм и компетенции, к которым мы так стремимся, – отметил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов.