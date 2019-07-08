Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T22:04Z
https://ria.ru/20190708/1556330309.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155633/02/1556330245_0:150:1501:994_1036x0_80_0_0_11cfc74e2aa85ac259ec3c5dfffabb79.jpg
РИА Новости

В Архангельске начал работу всероссийский медицинский отряд "Коллеги"

Вчера, 22:04
75
© РИА Новости / Предоставлено штабом молодежных трудовых отрядов Архангельской областиТоржественная линейка, посвященная началу работы всероссийского медицинского отряда "Коллеги"
Торжественная линейка, посвященная началу работы всероссийского медицинского отряда Коллеги
© РИА Новости / Предоставлено штабом молодежных трудовых отрядов Архангельской области
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Архангельске начал работу всероссийский медицинский отряд "Коллеги". Торжественная линейка, посвященная началу работы, прошла на площади перед Северным государственным медицинским университетом, сообщает пресс-служба штаба молодежных трудовых отрядов Архангельской области.
Всероссийский отряд "Коллеги" объединил студентов из разных региональных учебных заведений страны, обучающихся по направлению "Здравоохранение и медицинские науки", а также медиков и фармацевтов. В его состав вошли бойцы студенческих отрядов из 15 регионов страны – Архангельской, Нижегородской, Иркутской, Новгородской, Тюменской, Кировской, Омской, Оренбургской областей, Алтайского и Пермского краев, республик Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, Чувашия и Карелия.
"Мы создадим для вас такие условия, чтобы вы, возвращаясь к себе домой, общались не только на молодежные темы, но и начали формировать в себе то восприятие, с которым вас встречает система здравоохранения. Вы как раз то движение, которое поможет восстановить престиж профессий, которые на сегодняшний день имеют, к сожалению, достаточно низкие показатели. Поэтому вы те, кто восстанавливает его, а также приобретает профессионализм и компетенции, к которым мы так стремимся, – отметил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов.
#ДоброВСело от волонтеров приняли 500 ФАПов России
24 октября 2018, 18:24
#ДоброВСело от волонтеров приняли 500 ФАПов РоссииЗа пять недель всероссийской акции "#ДоброВСело" выездные бригады волонтеров и врачей побывали в 500 ФАПах России.
Бойцы всероссийского отряда будут работать на должностях младшего и среднего медицинского персонала в архангельской областной клинической больнице, Первой городской клинической больнице имени Еликаниды Егоровны Волосевич, архангельской городской клинической поликлинике №2, архангельской городской клинической больнице №4 и архангельской городской клинической больнице №7. Участники проекта приобретут бесценный трудовой опыт работы и познают новые грани медицины.
Проект реализован при поддержке правительства Архангельской области, молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды", Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Северного государственного медицинского университета.
101001
Обсудить 0
РосмолодежьАрхангельская областьОбщество
Рекомендуем
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский рассказал, что ждет русский язык в Донбассе
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Лента
новостей
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
Boeing 737, летевший в Берлин, приземлился во "Внуково" из-за неисправности
Телеведущий Андрей Малахов
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Вид города Анадырь
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Сотрудник в офисе
Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ведущий программы Постскриптум Георгий Габуния во время эфира
Оскорбившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы
Певица Лолита Милявская
Лолита рассказала о своих чувствах во время гастролей в Донецке и Луганске
Перспективный тяжелый экраноплан Чайка. Архивное фото
Экраноплан "Чайка" сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Структура кокона килоновой и ее выброс
Гравитационные волны углубили загадку расширения Вселенной, заявляют ученые
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
10:18В Хакасии объявили штормовое предупреждение
10:15Чижов выразил надежду на возобновление сотрудничества России и ЕС
10:14Названы страны, в которых туристы чаще всего контактируют с полицией
Лента новостейМолния