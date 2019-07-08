Гендиректор "Рустави 2" опасается, что митингующие ворвутся в здание канала

ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости. Генеральный директор оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия опасается, что митингующие могут ворваться в здание телеканала, он призвал МВД увеличить количество правоохранителей на акции протеста.
В ночь на понедельник у здания грузинской телекомпании "Рустави 2" прошла акция протеста, ее участники требовали уволить журналиста Георгия Габунию, который в своей авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес российского руководства. Митингующие закидали здание компании бутылками и яйцами. "Рустави 2" прекратила вещание на несколько часов, обосновав это тем, что обеспечивает безопасность журналистов. Саморегулирующая комиссия ТВ в понедельник отстранила Габунию от работы на два месяца. Акция протеста с требованием уволить ведущего и руководство телекомпании возобновилась в понедельник вечером.
"Обращаюсь к МВД страны, ситуация перед нашей телекомпанией очень напряженная. Агрессивно настроенные люди собрались с радикальным требованием, которое, безусловно, не будет выполнено. Количество полицейских критично малое, если агрессивные митингующие примут решение ворваться в здание, с большой вероятностью, полиция не сможет нас защитить", - написал Гварамия в Facebook.
В ответ пресс-служба МВД сообщила на своем сайте заявление, что на всех проходящих в Тбилиси акциях протеста количество правоохранителей достаточное для обеспечения порядка.
В воскресенье вечером телеведущий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
Ранее к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией привел инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия и депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.