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РИА Новости

Гендиректор "Рустави 2" опасается, что митингующие ворвутся в здание канала

Вчера, 22:02
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция против телеканала "Рустави 2" в Тбилиси
Акция против телеканала Рустави 2 в Тбилиси
© РИА Новости / Стрингер
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Акция против телеканала "Рустави 2" в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости. Генеральный директор оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия опасается, что митингующие могут ворваться в здание телеканала, он призвал МВД увеличить количество правоохранителей на акции протеста.
В ночь на понедельник у здания грузинской телекомпании "Рустави 2" прошла акция протеста, ее участники требовали уволить журналиста Георгия Габунию, который в своей авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес российского руководства. Митингующие закидали здание компании бутылками и яйцами. "Рустави 2" прекратила вещание на несколько часов, обосновав это тем, что обеспечивает безопасность журналистов. Саморегулирующая комиссия ТВ в понедельник отстранила Габунию от работы на два месяца. Акция протеста с требованием уволить ведущего и руководство телекомпании возобновилась в понедельник вечером.
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"Обращаюсь к МВД страны, ситуация перед нашей телекомпанией очень напряженная. Агрессивно настроенные люди собрались с радикальным требованием, которое, безусловно, не будет выполнено. Количество полицейских критично малое, если агрессивные митингующие примут решение ворваться в здание, с большой вероятностью, полиция не сможет нас защитить", - написал Гварамия в Facebook.
В ответ пресс-служба МВД сообщила на своем сайте заявление, что на всех проходящих в Тбилиси акциях протеста количество правоохранителей достаточное для обеспечения порядка.
В воскресенье вечером телеведущий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
Ранее к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией привел инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия и депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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