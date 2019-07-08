В посольство США в Москве поступил звонок о "минировании"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Анонимные звонки с угрозой "минирования" поступили в понедельник вечером в адрес посольства США и высотного здания на Кудринской площади в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Звонки с угрозой террористического акта поступили в адрес посольства США на Новинском бульваре и жилого здания № 1 на Кудринской площади", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, представители оперативных служб уже прибыли по этим адресам.