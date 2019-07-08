В Госдуме рассказали об альтернативе грузинскому туристическому направлению

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Абхазия и другие кавказские направления могут стать для россиян альтернативой грузинскому туристическому направлению, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу с 8 июля, рейсы прекратили как российские авиакомпании, так и грузинские.

"Очень жаль, что между Россией и Грузией происходят такие события, так как эта страна всегда была братской и исторически близкой для нас. Очень печально, что образовалась подобная негативная политическая тенденция, в которой и журналисты ведут себя некрасиво. Нужно принимать все возможные меры, чтобы больше такого не случалось", - сказал Кривоносов.

Депутат подчеркнул, что несмотря на прекращение авиасообщения между Россией и Грузией, наши сограждане располагают очень широким спектром зарубежных туристических направлений. Он уверен, что если есть рекомендации правительства воздержаться от поездок в Грузию, которые основаны на соображениях безопасности, то здравомыслящие люди туда не поедут.

"Но это ударит не по российским туристам, а по экономике Грузии. У меня есть информация, что в Абхазии сейчас наблюдается всплеск туристического интереса со стороны Россиян. Те туристы, которым нравится кавказский сегмент, стали ориентироваться на Абхазию", - прокомментировал ситуацию Кривоносов.

"Кроме того, есть и другие регионы Кавказа, которые отчасти смогут заменить грузинское направление. Пусть не в полном объеме, но Азербайджан и Армения также смогут представить альтернативу Грузии", - считает депутат.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.