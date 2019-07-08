В Чечне оскорбившего Путина ведущего "Рустави 2" назвали недожурналистом

ГРОЗНЫЙ, 8 июл - РИА Новости. Помощник главы Чечни по СМИ Ахмед Дудаев назвал телеведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габунию за ругань в прямом эфире в адрес российского руководства "недожурналистом", который является "пешкой в чужой игре".
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
"Ни в коем случае не обобщаю всех журналистов Грузии. Со многими из них мы лично знакомы, поддерживаем дружеские отношения, большинство из них также осуждает выходку недожурналиста. Определенно Георгий Габуния является пешкой в чьей-то большой игре, и его покровители и разного рода спецслужбы постараются уже в ближайшее время расправиться с ним, чтобы позже использовать этот факт против России", - написал Дудаев на своей странице в Instagram.
По мнению Дудаева, который также возглавляет главный региональный телеканал "Грозный", поведение телеведущего это не только вопрос журналистской этики, но и обычного человеческого воспитания.
"Подобные выходки в эфире, на страницах газет или волнах радио послужат прецедентом, который спровоцирует настоящий информационный произвол", - считает Дудаев. При этом он от имени представителей СМИ Чечни осудил подобное поведение, назвав его "неприемлемым".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выходке в эфире телеканала "Рустави 2", заявил, что в Грузии отмечаются все новые обострения русофобских припадков, в Кремле считают их последствием нежелания государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков. МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.