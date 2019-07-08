Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T21:32Z
https://ria.ru/20190708/1556329976.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155631/34/1556313419_0:71:3200:1871_1036x0_80_0_0_6d4e0b3d92a1383876e06c3494dfb21a.jpg
РИА Новости

Кадыров поздравил Евкурова с назначением на новую должность

Вчера, 21:32
2700
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с назначением на новую должность и пожелал успехов в служении России.
В конце июня президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. В понедельник Путин назначил Евкурова замминистра обороны России и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Юнус-Бек Евкуров
Вчера, 14:54
Биография Юнус-Бека Евкурова
"Это большая честь, которую мы все с гордостью воспринимаем. Искренно поздравляю Юнус-Бека Баматгиреевича, желаю успехов в служении нашему Отечеству - России!" - написал он в Telegram-канале.
71201010
Обсудить 0
Юнус-Бек ЕвкуровРамзан КадыровИнгушетияПолитика
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
РИА
Новости
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Глава КЧР прокомментировал назначение Евкурова замминистра обороны
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Лента
новостей
Структура кокона килоновой и ее выброс
Гравитационные волны углубили загадку расширения Вселенной, заявляют ученые
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский рассказал, что ждет русский язык в Донбассе
Вид города Анадырь
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Вид на стадион Екатеринбург Арена
В Екатеринбурге отметили победу в борьбе за Универсиаду-2023
Грузинские вина на полках магазина
Комитет Госдумы поддержал прекращение поставок вина и воды из Грузии
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Аэрофлот стал глобальным партнером ФИБА
Демонтаж рабочих мостов Крымского моста
В Керченском проливе начали демонтировать рабочие мосты
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется договориться с Россией по транзиту газа в сентябре
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко пообещал "дать по морде" недовольным украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
10:18В Хакасии объявили штормовое предупреждение
10:15Чижов выразил надежду на возобновление сотрудничества России и ЕС
10:14Названы страны, в которых туристы чаще всего контактируют с полицией
Лента новостейМолния