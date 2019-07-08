Кадыров поздравил Евкурова с назначением на новую должность

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с назначением на новую должность и пожелал успехов в служении России.

В конце июня президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. В понедельник Путин назначил Евкурова замминистра обороны России и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.