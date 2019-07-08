Краснодарский край примет туристов, у которых сорвался отпуск в Грузии

СОЧИ, 8 июл - РИА Новости. Курорты Краснодарского края готовы принять на отдых всех туристов, у которых из-за запрета авиасообщения с Грузией сорвался отпуск в этой стране, сообщает администрация региона.

Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу с 8 июля, рейсы прекратили как российские авиакомпании, так и грузинские.

"Прекращение авиасообщения между Россией и Грузией - не повод для туристов отказываться от запланированного отпуска. Курорты Краснодарского края смогут принять всех, у кого сорвался отпуск в Грузии. Наш край готов предложить не только отдых на побережье, но и в горах, развлекательную и культурную программы. Более того, Кубань славится культурно-познавательным и олимпийским туризмом", - цитируются в сообщении слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

По его словам, на курортах Краснодарского края каждого туриста из любой точки планеты принимают с особым радушием, а качество вина и минеральной воды на Кубани высоко оценено как на российском, так и на международном уровне.

"Наше вино получило признание на престижных винодельческих дегустационных конкурсах мира. Кроме того, мы развиваем различные винные туры, которые дают возможность туристам убедиться в качестве кубанского вина. Ну а кто ехал в Грузию пить "Боржоми", уверен, оценят минеральную воду Горячего Ключа. Это один из старейших бальнеологических курортов на юге страны: минеральными водами и грязями здесь лечат десятки болезней", - приводятся слова главы Кубани.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.