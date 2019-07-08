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РИА Новости

В Совфеде оценили желание Зеленского остановить войну в Донбассе

Вчера, 21:24
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский действительно может быть сторонником мирного урегулирования в Донбассе, тем более что другого выхода у него нет, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Ранее Зеленский заявил, что Киев искренне хочет остановить конфликт в Донбассе только дипломатическим путем. Он не исключил снятия экономический блокады с Донбасса при условии возвращения предприятий в регионе под контроль Киева. Зеленский также выразил надежду, что через год войны в Донбассе не будет.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
18 июня, 08:00
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"Я верю в то, что Зеленский хочет остановить войну на Донбассе. И потому, что так надо. И потому, что другого выхода нет", - отметил Морозов.
В этом случае "Зеленский будет президентом мира на Донбассе", сказал политик.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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