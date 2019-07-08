В Совфеде оценили желание Зеленского остановить войну в Донбассе

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский действительно может быть сторонником мирного урегулирования в Донбассе, тем более что другого выхода у него нет, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Ранее Зеленский заявил, что Киев искренне хочет остановить конфликт в Донбассе только дипломатическим путем. Он не исключил снятия экономический блокады с Донбасса при условии возвращения предприятий в регионе под контроль Киева. Зеленский также выразил надежду, что через год войны в Донбассе не будет.

"Я верю в то, что Зеленский хочет остановить войну на Донбассе. И потому, что так надо. И потому, что другого выхода нет", - отметил Морозов.