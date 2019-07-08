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РИА Новости

В Госдуме осудили антироссийские провокации в Грузии

Вчера, 21:06
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии, говорится в проекте заявления нижней палаты парламента, опубликованного в электронной базе данных ГД.
"Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений", - говорится в проекте заявления Думы о возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии.
Ирада Зейналова
Вчера, 20:00
Зейналова прокомментировала выходку грузинского телеведущего
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
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