Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T21:09Z
https://ria.ru/20190708/1556329585.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155620/23/1556202355_0:268:3105:2015_1036x0_80_0_0_15ec9bee9d0991ff642303a66912a0db.jpg
РИА Новости

Медведев подтвердил готовность к работе с новым премьером Греции

Вчера, 21:03
817
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Кириакоса Мицотакиса с назначением на пост главы правительства Греции и подтвердил готовность к активной работе по правительственной линии по всем актуальным вопросам, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"С удовлетворением вспоминаю встречу с вами в феврале 2019 года в Москве, которая создала благоприятные предпосылки для дальнейшего укрепления российско-греческого взаимодействия. Подтверждаю готовность к активной работе по правительственной линии по всем актуальным вопросам двусторонней повестки", - говорится в сообщении.
СИРИ-ЗА и ПРОТИВ. Греция сходила налево и вернулась в семью
Вчера, 18:07
СИРИ-ЗА и ПРОТИВ. Греция сходила налево и вернулась в семью Ципрас увлек Грецию, но оказался не Гераклом. Двенадцать подвигов не осилил. Ну так и не Сизифом. Теперь он свободен. А камень будет катать туда-сюда другой.
Медведев отметил, что РФ и Грецию связывают дружественные, партнерские отношения, поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке, культуре и других областях.
821102
Обсудить 1
Дмитрий МедведевГрецияРоссияВ мире
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме осудили антироссийские провокации в Грузии
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
В ЛНР прокомментировали заявление Зеленского по снятию блокады Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский
В Совфеде оценили желание Зеленского остановить войну в Донбассе
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Лента
новостей
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство России удивилось словам МИД Британии о борьбе с дезинформацией
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
В СПЧ прокомментировали вопрос о запрете денежных переводов в Грузию
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток — 2
В "Нафтогазе" назвали "Северный поток — 2" ловушкой для Европы
Штаб-квартира ОБСЕ
МИД Южной Осетии считает, что ОБСЕ пошла на поводу у Грузии
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
Медведев поручил МВД подвести под "регуляторную гильотину" ПДД и миграцию
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 8 июля 2019
Медведев поручил подготовить проект по всероссийской диспансеризации
Туристы фотографируются на смотровой площадке у Военно-Грузинской дороги
Туристы из России массово отменяют брони в Грузии
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН прокомментировали превышение Ираном уровня обогащения урана
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
10:18В Хакасии объявили штормовое предупреждение
10:15Чижов выразил надежду на возобновление сотрудничества России и ЕС
10:14Названы страны, в которых туристы чаще всего контактируют с полицией
Лента новостейМолния