Медведев подтвердил готовность к работе с новым премьером Греции

СИРИ-ЗА и ПРОТИВ. Греция сходила налево и вернулась в семью Ципрас увлек Грецию, но оказался не Гераклом. Двенадцать подвигов не осилил. Ну так и не Сизифом. Теперь он свободен. А камень будет катать туда-сюда другой.