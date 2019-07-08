Медведев подтвердил готовность к работе с новым премьером Греции

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Кириакоса Мицотакиса с назначением на пост главы правительства Греции и подтвердил готовность к активной работе по правительственной линии по всем актуальным вопросам, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"С удовлетворением вспоминаю встречу с вами в феврале 2019 года в Москве, которая создала благоприятные предпосылки для дальнейшего укрепления российско-греческого взаимодействия. Подтверждаю готовность к активной работе по правительственной линии по всем актуальным вопросам двусторонней повестки", - говорится в сообщении.
Медведев отметил, что РФ и Грецию связывают дружественные, партнерские отношения, поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке, культуре и других областях.