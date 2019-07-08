В ЛНР прокомментировали заявление Зеленского по снятию блокады Донбасса

ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Киеву стоит сесть за стол переговоров, а не выдвигать ультиматум по снятию экономической блокады Донбасса, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений по Донбассу, в частности, по его словам, Киев искренне хочет остановить конфликт в регионе только дипломатическим путем, а экономическая блокада с Донбасса будет снята при условии возвращения местных предприятий под контроль Киева.

"Киев в одностороннем порядке и без согласования с республиками ввел экономическую блокаду. Исключительно решением украинского СНБО было прекращено всякое экономическое взаимодействие между предприятиями, находящимися на территории республик, и подконтрольной Киеву части Украины", - заявил Мирошник.

Он уточнил, что в ответ на эти действия "последовала не национализация, а введение внешнего управления на брошенных предприятиях, чтобы десятки тысяч людей не остались без работы". "Сегодня Киеву нужно не выдвигать ультиматумы, а так же, как ввели экономическую блокаду, также ее и снимать, а потом садиться в Минске за стол переговоров и договариваться о будущем экономическом взаимодействии", - подчеркнул Мирошник.