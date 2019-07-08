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РИА Новости

Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Вчера, 20:40
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Накануне Габуния начал эфир авторской программы "P.S." с ругани в адрес российского президента России, затронув его покойных родителей.
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"На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния — урожденный трус. Это — позор грузинского народа и Грузии", — написал Кадыров в своем Telegram‑канале.
При этом он назвал неуклюжими попытки свести инцидент к выходке отдельно взятого журналиста.
Он добавил, что руководство Грузии должно принести извинения президенту и всей России. Кадыров также призвал завести уголовное дело против Габунии.
"Мы не можем постоянно делать вид, что не замечаем подчеркнуто враждебные выходки со стороны Грузии. Поэтому необходимо в отношении страны ввести самые жесткие санкции, не затрагивающие грузин — граждан России. Сейчас нам пытаются внушить, что Грузия осудила выходку мерзавца, но нужно не осуждать, а держать мерзавца подальше от прямого эфира", — добавил он.

Реакция на инцидент в эфире "Рустави 2"

Выходка Габунии вызвала возмущение у зрителей — сотни человек собрались у стен офиса телеканала "Рустави 2" в ночь на понедельник, требуя уволить телеведущего и гендиректора канала Нику Гварамию. Вещание "Рустави 2" было остановлено. Только после извинений со стороны руководства телекомпании канал возобновил работу.
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Выступление Габунии осудили президент и премьер-министр Грузии. Огромное число пользователей соцсетей высказали мнение, что отношения с Россией могут обостриться еще сильнее.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в свою очередь, заявил, что выступает против истеричности и эпатажа, а правду "нужно передавать цивилизованной формой", но затем политик удалил свой пост в Facebook.
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Скандал вокруг "Рустави 2"Рустави 2Владимир ПутинРамзан КадыровРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Браво Рамзан Ахматович .
8 июля, 20:46
ppavelsmetkin
8311521365
Дело не только в этом инциденте, у них уже соревнование- кто посильнее укусит или оскорбит Россию, нас. Нужно это остановить. Нужны жесткие меры. Не успела президент высказаться- депутат подхватил, телеведущий, будем ждать следующего? Не умеют жить в мире с нами- пусть теряют доходы от экспорта, в следующий раз и другие задумаются. Хватит уже терпеть все это и вечно их оправдывать. Нам какая разница, почему он это сказал и сколько ему заплатили, или что он думает? Конца- края нет этим выходкам, надоело.
8 июля, 20:55
660.tatyana.russia
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