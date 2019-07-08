Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

Накануне Габуния начал эфир авторской программы "P.S." с ругани в адрес российского президента России, затронув его покойных родителей.

"На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния — урожденный трус. Это — позор грузинского народа и Грузии", — написал Кадыров в своем Telegram‑канале.

При этом он назвал неуклюжими попытки свести инцидент к выходке отдельно взятого журналиста.

Он добавил, что руководство Грузии должно принести извинения президенту и всей России. Кадыров также призвал завести уголовное дело против Габунии.

"Мы не можем постоянно делать вид, что не замечаем подчеркнуто враждебные выходки со стороны Грузии. Поэтому необходимо в отношении страны ввести самые жесткие санкции, не затрагивающие грузин — граждан России. Сейчас нам пытаются внушить, что Грузия осудила выходку мерзавца, но нужно не осуждать, а держать мерзавца подальше от прямого эфира", — добавил он.

Реакция на инцидент в эфире "Рустави 2"

Выходка Габунии вызвала возмущение у зрителей — сотни человек собрались у стен офиса телеканала "Рустави 2" в ночь на понедельник, требуя уволить телеведущего и гендиректора канала Нику Гварамию. Вещание "Рустави 2" было остановлено. Только после извинений со стороны руководства телекомпании канал возобновил работу.

Выступление Габунии осудили президент и премьер-министр Грузии. Огромное число пользователей соцсетей высказали мнение, что отношения с Россией могут обостриться еще сильнее.