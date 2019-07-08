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РИА Новости

В "Нафтогазе" назвали "Северный поток — 2" ловушкой для Европы

Вчера, 20:30
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© Nord Stream 2Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода "Северный поток — 2"
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В "Нафтогазе" рассказали об "опасности" проекта "Северный поток — 2" для европейских государств.
В украинской компании газопровод назвали ловушкой для Европы, а также обвинили российские власти в использовании "языка шантажа и силы".
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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Не один открытый вопрос. Запустится ли "Северный поток — 2" в этом году
"Мы хорошо это знаем, ведь Украина пережила и справилась с тремя энергетическими кризисами, устроенными "Газпромом", — говорится в сообщении "Нафтогаза".
Компания также поблагодарила ОБСЕ за принятие резолюции, в которой "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" названы потенциально опасными, поскольку якобы могут использоваться для политического давления со стороны России.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.
Среди европейских государств "Северный поток — 2" поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.
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Против выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа на континент. По предварительным оценкам киевских властей, запуск "Северного потока — 2" приведет к ежегодным потерям в размере трех процентов ВВП Украины.
США также препятствуют реализации проекта, поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.
Российские власти многократно отмечали, что "Северный поток — 2" — это исключительно экономический проект. Как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, проект внесет огромный вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы.
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2028052527
Обсудить 29
Северный поток-2Нафтогаз УкраиныЕвропаРоссияУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Покупаете наш газ реверсом из Европы на 150 баксов дороже. Молодцы. Что сказать. Сказочные персонажи. 🤣
8 июля, 20:33
AAApag Apag
2720000
и это они рассказывают прагматичным немцам и австрийцам которые без калькулятора и спать не ложаться.
8 июля, 20:42
ИИИсай Исаев
2440000
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