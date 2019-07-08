В "Нафтогазе" назвали "Северный поток — 2" ловушкой для Европы

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В "Нафтогазе" рассказали об "опасности" проекта "Северный поток — 2" для европейских государств.

В украинской компании газопровод назвали ловушкой для Европы, а также обвинили российские власти в использовании "языка шантажа и силы".

"Мы хорошо это знаем, ведь Украина пережила и справилась с тремя энергетическими кризисами, устроенными "Газпромом", — говорится в сообщении "Нафтогаза".

Компания также поблагодарила ОБСЕ за принятие резолюции, в которой "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" названы потенциально опасными, поскольку якобы могут использоваться для политического давления со стороны России.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.

Среди европейских государств "Северный поток — 2" поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.

Против выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа на континент. По предварительным оценкам киевских властей, запуск "Северного потока — 2" приведет к ежегодным потерям в размере трех процентов ВВП Украины.

США также препятствуют реализации проекта, поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.