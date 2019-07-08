МИД Британии приветствует стремление Зеленского к урегулированию в Донбассе

Ранее в понедельник Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, "чей Крым и кого нет в Донбассе". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что нвоая инициатива украинского президента будет рассмотрена.

"Мы приветствуем готовность президента Зеленского к тому, чтобы добиться прогресса на пути к разрешению конфликта на востоке Украины, и призыв к позитивному сотрудничеству России. Мы продолжаем поддерживать минский мирный процесс и работу Германии и Франции в рамках "нормандского формата", - заявил представитель МИД Великобритании в ответ на просьбу прокомментировать предложение Зеленского.

Киев и ряд стран Запада считают, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом минских соглашений, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.