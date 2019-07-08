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РИА Новости

МИД Британии приветствует стремление Зеленского к урегулированию в Донбассе

Вчера, 20:29
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
© РИА Новости / Стрингер
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ЛОНДОН, 8 июл – РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании приветствует стремление президента Украины Владимира Зеленского к прогрессу на пути к разрешению конфликта на востоке Украины, заявил РИА Новости представитель ведомства.
Ранее в понедельник Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, "чей Крым и кого нет в Донбассе". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что нвоая инициатива украинского президента будет рассмотрена.
"Мы приветствуем готовность президента Зеленского к тому, чтобы добиться прогресса на пути к разрешению конфликта на востоке Украины, и призыв к позитивному сотрудничеству России. Мы продолжаем поддерживать минский мирный процесс и работу Германии и Франции в рамках "нормандского формата", - заявил представитель МИД Великобритании в ответ на просьбу прокомментировать предложение Зеленского.
Киев и ряд стран Запада считают, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом минских соглашений, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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