Посольство России удивилось словам МИД Британии о борьбе с дезинформацией

ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания, говоря о лидерстве в борьбе с дезинформацией, поставила собственные СМИ в условия, при которых журналисты боятся задавать власти вопросы, заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

Ранее МИД Британии объявил Соединенное Королевство "глобальным лидером" в борьбе с дезинформацией и в качестве примера привел опыт реагирования на ЧП в Солсбери. Также Британия заявила о выделении 18 миллионов фунтов стерлингов на поддержку свободы СМИ в Восточной Европе и на Западных Балканах.

"Это заявление вызывает у нас крайнее удивление. Освещение инцидента в Солсбери стало примером тотального контроля спецслужб за медиапространством. От британских государственных структур исходили многочисленные противоречащие друг другу "утечки", которые и являлись подлинной дезинформацией… Британские же СМИ со всей очевидностью поставлены в условия, в которых они не решаются требовать от властей ответов даже на самые базовые вопросы о произошедшем", - сказал журналистам пресс-секретарь.

Дипломат также предположил, что выделяемые на поддержку СМИ в Европе средства Лондон может направить на создание "удобного" информационного контента.

"В свете опыта Солсбери остается лишь гадать, на что в действительности пойдут эти деньги. Есть основания опасаться, что действия Лондона нацелены больше на материальное стимулирование "правильных" журналистов, создание "нужного" информационного фона, усиление мер по контролю за пользователями социальных сетей и распространением данных в интернете", - сказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что британские власти, заявляющие о необходимости борьбы за свободу прессы, недавно отказали в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ телеканалу RT и агентству Sputnik.