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РИА Новости

МИД Южной Осетии считает, что ОБСЕ пошла на поводу у Грузии

Вчера, 20:13
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© РИА Новости / Тарас Лариохин / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОБСЕ
Штаб-квартира ОБСЕ
© РИА Новости / Тарас Лариохин
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Штаб-квартира ОБСЕ. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 8 июл - РИА Новости. МИД Южной Осетии сожалеет, что депутаты Парламентской ассамблеи ОБСЕ, проголосовавшие за антироссийскую резолюцию, вновь пошли на поводу у своих грузинских коллег, говорится в заявлении югоосетинского внешнеполитического ведомства.
Ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла ряд антироссийских резолюций, внесенных делегациями Украины и Грузии, в том числе по Абхазии и Южной Осетии. Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что антироссийские резолюции приняли в нарушение норм регламента.
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"К глубокому сожалению, депутаты Парламентской ассамблеи ОБСЕ, проголосовавшие за принятие этой резолюции, вновь пошли на поводу своих грузинских коллег с многолетним опытом тиражирования подобных документов, имеющих мало общего с существующей реальностью", - отмечают в МИД Южной Осетии.
В Цхинвале считают, что очередное "творение" представителей Грузии рассчитано на зарабатывание политических очков во внутригрузинских политических процессах и подготовлено "с учетом актуальной сегодня в Грузии русофобской конъюнктуры.
Как заметили в МИД, в ОБСЕ лучше других должны быть осведомлены о причинах и ходе грузино-осетинского конфликта, поскольку именно ОБСЕ напрямую участвовала в процессе урегулирования грузино-осетинского конфликта с декабря 1992 года по август 2008 года.
"Однако (ОБСЕ - ред.), располагая группой военных наблюдателей в Грузии, как и в Южной Осетии, оказалась не в состоянии ни предотвратить полномасштабную военную агрессию Грузии против Южной Осетии, ни дать впоследствии принципиальные оценки последовавших в результате этой военной авантюры трагических событий", - указали в Цхинвале.
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Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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ОБСЕЮжная ОсетияРоссияГрузияВ мире
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