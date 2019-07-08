МИД Южной Осетии считает, что ОБСЕ пошла на поводу у Грузии

ЦХИНВАЛ, 8 июл - РИА Новости. МИД Южной Осетии сожалеет, что депутаты Парламентской ассамблеи ОБСЕ, проголосовавшие за антироссийскую резолюцию, вновь пошли на поводу у своих грузинских коллег, говорится в заявлении югоосетинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла ряд антироссийских резолюций, внесенных делегациями Украины и Грузии, в том числе по Абхазии и Южной Осетии. Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что антироссийские резолюции приняли в нарушение норм регламента.

"К глубокому сожалению, депутаты Парламентской ассамблеи ОБСЕ, проголосовавшие за принятие этой резолюции, вновь пошли на поводу своих грузинских коллег с многолетним опытом тиражирования подобных документов, имеющих мало общего с существующей реальностью", - отмечают в МИД Южной Осетии.

В Цхинвале считают, что очередное "творение" представителей Грузии рассчитано на зарабатывание политических очков во внутригрузинских политических процессах и подготовлено "с учетом актуальной сегодня в Грузии русофобской конъюнктуры.

Как заметили в МИД, в ОБСЕ лучше других должны быть осведомлены о причинах и ходе грузино-осетинского конфликта, поскольку именно ОБСЕ напрямую участвовала в процессе урегулирования грузино-осетинского конфликта с декабря 1992 года по август 2008 года.

"Однако (ОБСЕ - ред.), располагая группой военных наблюдателей в Грузии, как и в Южной Осетии, оказалась не в состоянии ни предотвратить полномасштабную военную агрессию Грузии против Южной Осетии, ни дать впоследствии принципиальные оценки последовавших в результате этой военной авантюры трагических событий", - указали в Цхинвале.