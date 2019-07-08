Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T20:09Z
https://ria.ru/20190708/1556328395.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_486:607:3048:2048_1036x0_80_0_0_556177bc9326bf0ed25aced3def1363b.jpg
РИА Новости

В ООН прокомментировали превышение Ираном уровня обогащения урана

Вчера, 20:09
1011
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
ООН, 8 июл - РИА Новости. Превышение Ираном уровня обогащения урана, допустимого СВПД, не поможет сохранить план, сказал на брифинге журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
"Да, генеральному секретарю известно о заявлении, что Иран, возможно, начал обогащать уран, превышая ограничения в 3,67%, установленные СВПД. В случае подтверждения (этих данных - ред.) такие действия со стороны Исламской Республики Иран не помогут ни сохранить план, ни обеспечить ощутимые экономические выгоды для иранского народа", - сказал Хак.
Хак добавил, что "он (генсек – ред.) призывает Исламскую Республику Иран продолжать выполнять все свои обязательства в ядерной сфере в соответствии с СВПД, тогда как стороны продолжают искать пути преодоления серьезных вызовов, стоящих перед страной".
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Вчера, 19:20
В МАГАТЭ подтвердили, что уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67%
8900111
Обсудить 1
Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Фархан ХакООНИранВ мире
Рекомендуем
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство России удивилось словам МИД Британии о борьбе с дезинформацией
РИА
Новости
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
В МАГАТЭ подтвердили, что уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67%
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский
В ЛНР прокомментировали заявление Зеленского по снятию блокады Донбасса
Лента
новостей
Скотленд-Ярд
Скотленд-Ярд будет расследовать утечку переписки посла в США
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
В МИД прокомментировали ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Штаб-квартира ОБСЕ
МИД Южной Осетии считает, что ОБСЕ пошла на поводу у Грузии
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток — 2
В "Нафтогазе" назвали "Северный поток — 2" ловушкой для Европы
Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
ОЗХО подтвердила, что Сирия уничтожила все объекты производства химоружия
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
МИД Британии приветствует стремление Зеленского к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск: Минские соглашения как никогда ранее нуждаются в выполнении
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
В СПЧ прокомментировали вопрос о запрете денежных переводов в Грузию
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Полицейские во время уличных беспорядков в Париже
Полиция применила газ против протестующих в Анкаре, сообщают СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
10:18В Хакасии объявили штормовое предупреждение
10:15Чижов выразил надежду на возобновление сотрудничества России и ЕС
10:14Названы страны, в которых туристы чаще всего контактируют с полицией
Лента новостейМолния