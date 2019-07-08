В СПЧ прокомментировали вопрос о запрете денежных переводов в Грузию

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) поддерживает предложение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой попросить о сохранении гуманитарного коридора для оказания помощи детям и многодетным семьям при рассмотрении вопроса о запрете денежных переводов в Грузию.

Ранее Москалькова заявила о намерении попросить о сохранении возможности оказания помощи детям и многодетным семьям, решения пенсионных вопросов при рассмотрении вопроса о запрете денежных переводов в Грузию.

"Совет поддерживает предложение о сохранении возможности оказания помощи детям и многодетным семьям, решения пенсионных вопросов при рассмотрении вопроса о запрете денежных переводов в Грузию", - сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

По его словам, надо сделать все для того, чтобы от провокационных антироссийских выпадов грузинских политиков и пропагандистов не пострадали интересы простых людей - граждан России и Грузии. "Нам вместе рядом жить еще много-много столетий. Нам надо сделать так, чтобы те, кто препятствует нормализации отношений между Россией и Грузией, ушли в прошлое и не мешали нам, нашему народу строить нормальное соседство", - добавил глава Совета.

"Ответ (России Грузии - ред.) необходим, конечно. На оскорбления нужно отвечать, но нельзя отвечать на оскорбления оскорблениями и нельзя отвечать так, чтобы от этого становилось плохо простым людям, потому что простые люди нас не оскорбляли", - сказал он.

Пресс-секретарь председателя правительства РФ Олег Осипов в понедельник сообщил, что правительство рассмотрит обращение депутатов Госдумы РФ о запрете импорта грузинского вина и минеральной воды, а также предложение заморозить денежные переводы из РФ в Грузию.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.