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РИА Новости

В СПЧ прокомментировали вопрос о запрете денежных переводов в Грузию

Вчера, 20:08
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) поддерживает предложение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой попросить о сохранении гуманитарного коридора для оказания помощи детям и многодетным семьям при рассмотрении вопроса о запрете денежных переводов в Грузию.
Ранее Москалькова заявила о намерении попросить о сохранении возможности оказания помощи детям и многодетным семьям, решения пенсионных вопросов при рассмотрении вопроса о запрете денежных переводов в Грузию.
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"Совет поддерживает предложение о сохранении возможности оказания помощи детям и многодетным семьям, решения пенсионных вопросов при рассмотрении вопроса о запрете денежных переводов в Грузию", - сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.
По его словам, надо сделать все для того, чтобы от провокационных антироссийских выпадов грузинских политиков и пропагандистов не пострадали интересы простых людей - граждан России и Грузии. "Нам вместе рядом жить еще много-много столетий. Нам надо сделать так, чтобы те, кто препятствует нормализации отношений между Россией и Грузией, ушли в прошлое и не мешали нам, нашему народу строить нормальное соседство", - добавил глава Совета.
"Ответ (России Грузии - ред.) необходим, конечно. На оскорбления нужно отвечать, но нельзя отвечать на оскорбления оскорблениями и нельзя отвечать так, чтобы от этого становилось плохо простым людям, потому что простые люди нас не оскорбляли", - сказал он.
Пресс-секретарь председателя правительства РФ Олег Осипов в понедельник сообщил, что правительство рассмотрит обращение депутатов Госдумы РФ о запрете импорта грузинского вина и минеральной воды, а также предложение заморозить денежные переводы из РФ в Грузию.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
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МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
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Скандал вокруг "Рустави 2"Татьяна МоскальковаМихаил ФедотовМоскваРоссияГрузияВ мире
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