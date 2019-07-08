В ГД внесли проект о расширении числа получателей льгот по пошлине на нефть

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий получать льготы по экспортной пошлине на первую нефть из новых регионов нефтедобычи не только добывающим компаниям, но и компаниям-экспортерам, говорится в сообщении кабмина.

"Законопроектом предлагается распространить льготы по уплате вывозной таможенной пошлины на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки, не только на компанию-недропользователя, но также и на другие организации, которые экспортируют такую нефть", - поясняется в сообщении правительства.

С 2019 года в нефтяной отрасли действует налог на дополнительный доход от добычи (НДД). В том числе, он предусматривает освобождение от экспортной пошлины нефти, добытой на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки.