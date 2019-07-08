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РИА Новости

В ГД внесли проект о расширении числа получателей льгот по пошлине на нефть

Вчера, 20:04
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий получать льготы по экспортной пошлине на первую нефть из новых регионов нефтедобычи не только добывающим компаниям, но и компаниям-экспортерам, говорится в сообщении кабмина.
"Законопроектом предлагается распространить льготы по уплате вывозной таможенной пошлины на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки, не только на компанию-недропользователя, но также и на другие организации, которые экспортируют такую нефть", - поясняется в сообщении правительства.
С 2019 года в нефтяной отрасли действует налог на дополнительный доход от добычи (НДД). В том числе, он предусматривает освобождение от экспортной пошлины нефти, добытой на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки.
Одним из условий такой льготы является то, чтобы нефть принадлежала только компании-недропользователю. Если добычу нефти ведет одна компания, а экспортирует другая, то такой проект не получит льготу. Проект призван исправить эту ситуацию.
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