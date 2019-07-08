Зейналова прокомментировала выходку грузинского телеведущего

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Ведущая Ирада Зейналова прокомментировала выходку Георгия Габуния, который в эфире "Рустави 2" нецензурно выражался в адрес Владимира Путина.

Накануне Габуния начал эфир своей авторской программы "P.S." с оскорблений в адрес президента России, затронув при этом его покойных родителей.

"Сделал он — а стыдно нам. Страну опозорил он — а обсуждаем мы. Он сейчас страшно горд: есть такой бобчинский, сама президент про меня написала. И ждет, когда въедут по морде, — это будет за политику, этопутинвиноват. Явно катает в голове — как я! Скажу прямо: никак. Стыдно — жутко. Всегда считали его народ интеллигентами и князьями — а тут такое фу", — написала Зейналова в Facebook

Она также негативно оценила реакцию гендиректора "Рустави 2" Ники Гварамии.

Инцидент на "Рустави 2"

Накануне Габуния начал эфир своей авторской программы "P.S." с оскорблений в адрес президента России, затронув при этом его покойных родителей.

Подобная выходка вызвала возмущение у зрителей, сотни жителей грузинской столицы в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.

Выступление ведущего также осудили президент и премьер-министр Грузии. Огромное число пользователей соцсетей высказали мнение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

Вещание телеканала "Рустави 2" прервали. Позже руководство компании принесло извинения, и утром канал возобновил работу.