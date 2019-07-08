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РИА Новости

Зейналова прокомментировала выходку грузинского телеведущего

Вчера, 20:00
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкИрада Зейналова
Ирада Зейналова
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Ирада Зейналова . Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Ведущая Ирада Зейналова прокомментировала выходку Георгия Габуния, который в эфире "Рустави 2" нецензурно выражался в адрес Владимира Путина.
Накануне Габуния начал эфир своей авторской программы "P.S." с оскорблений в адрес президента России, затронув при этом его покойных родителей.
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"Сделал он — а стыдно нам. Страну опозорил он — а обсуждаем мы. Он сейчас страшно горд: есть такой бобчинский, сама президент про меня написала. И ждет, когда въедут по морде, — это будет за политику, этопутинвиноват. Явно катает в голове — как я! Скажу прямо: никак. Стыдно — жутко. Всегда считали его народ интеллигентами и князьями — а тут такое фу", — написала Зейналова в Facebook.
Она также негативно оценила реакцию гендиректора "Рустави 2" Ники Гварамии.

Инцидент на "Рустави 2"

Накануне Габуния начал эфир своей авторской программы "P.S." с оскорблений в адрес президента России, затронув при этом его покойных родителей.
Подобная выходка вызвала возмущение у зрителей, сотни жителей грузинской столицы в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.
Выступление ведущего также осудили президент и премьер-министр Грузии. Огромное число пользователей соцсетей высказали мнение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
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Вещание телеканала "Рустави 2" прервали. Позже руководство компании принесло извинения, и утром канал возобновил работу.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, в свою очередь, заявил, что выступает против истеричности и эпатажа, а правду "нужно передавать цивилизованной формой", но затем политик удалил пост в Facebook.
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Скандал вокруг "Рустави 2"Рустави 2Ирада ЗейналоваВладимир ПутинРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
А при чем тут "его народ" ? Кстати это не та Зейналова, которая послала мальчика в "...опу" ? А ну да, это же не народ был, а всего-лишь пацан какой-то ...
8 июля, 20:10
Николай Борзов
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