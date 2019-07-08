Нефть незначительно дорожает на фоне напряженности на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нефть в понедельник вечером торгуется в "зеленой зоне" на фоне напряженности на Ближнем Востоке, а также на опасениях за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.29 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48%, до 64,54 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,59%, до 57,85 доллара за баррель.

Цены на нефть по-прежнему находятся под давлением сохраняющихся опасений по поводу спроса. Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

При этом представитель организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди не исключил увеличение уровня обогащения урана до 20% как одного из вариантов третьего этапа сокращения обязательств Тегераном в рамках ядерной сделки.

"То, что рынок так слабо реагирует на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, является отражением очень хорошо обеспеченного рынка в целом, но беспокойство за рост мировой экономики находится в подсознании у всех", - прокомментировал агентству Рейтер аналитик SEB Бьярне Шильдроп (Bjarne Schieldrop).