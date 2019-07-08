Скотленд-Ярд будет расследовать утечку переписки посла в США

ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава международного комитета палаты общин британского парламента Том Тугендхат попросил Скотланд-Ярд расследовать обстоятельства вызвавшей скандал утечки дипломатической переписки посла Соединенного Королевства в США Кима Дэррока.
Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным". По данным телеканала, британский посол использовал секретные дипломатические телеграммы и информационные записки для того, чтобы сообщить правительству Великобритании, что карьера американского лидера "может закончиться позорно". Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями", а администрацию США оценил как "не функционирующую должным образом". Пресс-служба Белого дома позже распространила слова Трампа, который заявил, что британский посол плохо служил Королевству.
"Я обеспокоен тем, что из-за утечки у Британии может создаться определенная репутация… Я направил письмо главе Скотланд-Ярда (Крессиде Дик) и попросил ее расследовать обстоятельства утечки", - сказал Тугендхат в парламенте в понедельник во время выступления в палате замглавы МИД Алана Данкана.
Замминистра, отвечая на вопросы парламентариев относительно произошедшего, заявил, что канцелярия правительства проведет собственное расследование.
"Правительство крайне сожалеет о произошедшей утечке. Дэррок пользуется полным доверием правительства, однако его взгляды не обязательно должны совпадать со взглядами правительства", - сказал Данкан, добавив, что "дипломатам за откровенность платят".
Ранее в понедельник официальный представитель канцелярии правительства заявил журналистам, что Дэррок пользуется полным доверием премьер-министра Терезы Мэй, несмотря на то, что она и не разделяет его взгляды касательно работы администрации президента Дональда Трампа.