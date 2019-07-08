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РИА Новости

В Харькове проверяют сообщение о минировании торговых центров и вокзала

Вчера, 19:51
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники охраны стоят в кордоне в центре Санкт-Петербурга. 14 сентября 2017
Сотрудники охраны стоят в кордоне в центре Санкт-Петербурга. 14 сентября 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Неизвестные сообщили о минировании всех торговых центров и железнодорожного вокзала в Харькове, заявили в понедельник в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.
"Сообщение о закладке взрывчатки во всех торговых центрах и на железнодорожном вокзале Харькова поступили в полицию 8 июля", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления выехали по адресам. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
24 июня, 17:24
МВД Украины изменит порядок реагирования на сообщения о минировании
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