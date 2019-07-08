В Харькове проверяют сообщение о минировании торговых центров и вокзала

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Неизвестные сообщили о минировании всех торговых центров и железнодорожного вокзала в Харькове, заявили в понедельник в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.

"Сообщение о закладке взрывчатки во всех торговых центрах и на железнодорожном вокзале Харькова поступили в полицию 8 июля", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления выехали по адресам. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.