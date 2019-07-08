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РИА Новости

В Афганистане в 2018 году были убиты 3,8 тысячи человек, сообщили в ООН

Вчера, 19:50
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© РИА Новости / Захир Баханд, Андрей ГрешновСпецназ Афганистана
Спецназ Афганистана
© РИА Новости / Захир Баханд, Андрей Грешнов
ООН, 8 июл - РИА Новости. Более 3,8 тысячи человек, включая 927 детей, были убиты в Афганистане в прошлом году, заявила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, выступая на брифинге Управления по координации гуманитарных вопросов.
"Более 3,8 тысячи человек, включая 927 детей, были убиты в прошлом году. И число жертв растет в 2019 году", - сказала Мюллер.
Кроме того, по ее словам, в прошлом году более 1 тысячи школ были закрыты по соображениям безопасности, в результате чего было прервано образование полумиллиона детей.
"Почти 80% афганцев живут в бедности", - указала она.
В Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
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Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября 2018 года в закрытом формате прошла встреча по Афганистану с участием представителей региональных государств. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса талибов в Дохе. Из Афганистана тогда прибыл Высший совет мира, который позиционирует себя как посредника в диалоге между правительством и талибами.
В воскресенье в Дохе открылась третья межафганская конференция, организованная Катаром и ФРГ с участием более 70 представителей из Афганистана. Завершения конференции ожидают в понедельник вечером, когда созданный делегатами комитет анонсирует итоговое заявление.
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