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РИА Новости

В Приангарье восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов

Вчера, 19:49
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСитуация в зоне подтопления в Иркутской области
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов, пострадавших от паводка в Иркутской области, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
С 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области. Пострадали более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек. По данным МЧС, 23 человека во время наводнения погибли, восемь числятся пропавшими без вести.
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"Энергетики восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов, пострадавших от паводка в Иркутской области", - приводятся в сообщении слова замминистра Андрея Черезова.
"Энергетики завершили восстановительные работы и подали электричество всем потребителям, жилые помещения которых имеют техническую возможность к подключению. Сейчас совместно с МЧС идет осмотр жилых помещений, пострадавших от паводка, принимаются решения о возможности их восстановления. И если такие решения будут приняты, после разбора завалов и просушки жилых помещений энергетики готовы в кратчайшие сроки подключать электричество к таким объектам", - приводятся в сообщении слова замминистра.
На данный момент к восстановительным работам привлечены в общей сложности 19 бригад, почти 70 человек и 28 единиц спецтехники. В аварийно-техническом запасе Иркутской области имеется 39 автономных резервных источников электроснабжения общей мощностью 3,385 МВт. Дополнительно из Красноярского края перебазированы и используются две дизель-генераторные установки 500 кВт. Сейчас в городе Тулун остаются отключенными 10 трансформаторных подстанций (в том числе 7 унесены паводком), от них осуществлялось электроснабжение 278 частных домовладений, из них 223 дома разрушены. Также в Тулуне из-за подтопления первого и второго этажей остаются без электроснабжения два многоквартирных дома (251 человек).
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Кроме того, для жителей пострадавших районов организована горячая линия "Иркутскэнергосбыта" по проблемам с энергоснабжением вне зависимости от сетевой компании. Ранее правительство Иркутской области со ссылкой на министра жилищной политики, энергетики и транспорта Артура Сулейменова сообщило, что в Тулуне запущены канализационные очистные сооружения (КОС).
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