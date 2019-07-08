В Приангарье восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов, пострадавших от паводка в Иркутской области, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

С 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области. Пострадали более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек. По данным МЧС, 23 человека во время наводнения погибли, восемь числятся пропавшими без вести.

"Энергетики восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов, пострадавших от паводка в Иркутской области", - приводятся в сообщении слова замминистра Андрея Черезова.

"Энергетики завершили восстановительные работы и подали электричество всем потребителям, жилые помещения которых имеют техническую возможность к подключению. Сейчас совместно с МЧС идет осмотр жилых помещений, пострадавших от паводка, принимаются решения о возможности их восстановления. И если такие решения будут приняты, после разбора завалов и просушки жилых помещений энергетики готовы в кратчайшие сроки подключать электричество к таким объектам", - приводятся в сообщении слова замминистра.

На данный момент к восстановительным работам привлечены в общей сложности 19 бригад, почти 70 человек и 28 единиц спецтехники. В аварийно-техническом запасе Иркутской области имеется 39 автономных резервных источников электроснабжения общей мощностью 3,385 МВт. Дополнительно из Красноярского края перебазированы и используются две дизель-генераторные установки 500 кВт. Сейчас в городе Тулун остаются отключенными 10 трансформаторных подстанций (в том числе 7 унесены паводком), от них осуществлялось электроснабжение 278 частных домовладений, из них 223 дома разрушены. Также в Тулуне из-за подтопления первого и второго этажей остаются без электроснабжения два многоквартирных дома (251 человек).