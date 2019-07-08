Полиция применила газ против протестующих в Анкаре, сообщают СМИ

Отмечается, что ранее студенты разбили палаточный лагерь в парковой зоне территории университета для предотвращения вырубки деревьев. Однако утром в понедельник прибывшая туда полиция потребовала от них разойтись, а после отказа применила слезоточивый газ. После того как протестующие были оттеснены, началась вырубка деревьев.

По словам главы муниципалитета района Чанкая Анкары Альпера Ташделена, решение администрации Ближневосточного технического университета о вырубке деревьев незаконно, так как она не имеет лицензии на строительство. "Чтобы разобраться в ситуации, на место прибыли представители муниципалитета, однако ректор отказался допустить их на территорию университета. Призываю его не препятствовать их работе", - написал Ташделен в Twitter.