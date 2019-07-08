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РИА Новости

Полиция применила газ против протестующих в Анкаре, сообщают СМИ

Вчера, 19:48
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкПолицейские во время уличных беспорядков в Париже
Полицейские во время уличных беспорядков в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ против студентов Ближневосточного технического университета Анкары, протестующих против вырубки деревьев на территории вуза для постройки здания общежития, сообщает газета Sozcu.
Отмечается, что ранее студенты разбили палаточный лагерь в парковой зоне территории университета для предотвращения вырубки деревьев. Однако утром в понедельник прибывшая туда полиция потребовала от них разойтись, а после отказа применила слезоточивый газ. После того как протестующие были оттеснены, началась вырубка деревьев.
По словам главы муниципалитета района Чанкая Анкары Альпера Ташделена, решение администрации Ближневосточного технического университета о вырубке деревьев незаконно, так как она не имеет лицензии на строительство. "Чтобы разобраться в ситуации, на место прибыли представители муниципалитета, однако ректор отказался допустить их на территорию университета. Призываю его не препятствовать их работе", - написал Ташделен в Twitter.
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