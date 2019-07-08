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РИА Новости

"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

Вчера, 19:46
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области из-за долга перед компанией.
Ранее пресс-служба компании сообщала, что города Новый Раздол и Новояворовск Львовской области могут остаться без тепла в следующем отопительном сезоне из-за более 313 миллионов гривен (более 12 миллионов долларов) долга компании-теплопоставщика перед "Нафтогазом Украины".
"Решение Каменского городского совета о передаче имущества КП "Теплосети" в пользу третьего лица ставит под угрозу расчеты АО "Днепровская теплоэлектроцентраль" с НАК "Нафтогаз Украины". Между "Нафтогазом" и АО "Днепровская теплоэлектроцентраль" действуют договоры о реструктуризации долга за потребленный газ на 149,3 миллиона гривен (5,8 миллиона долларов). Поручителем по этим договорам выступало коммунальное предприятие "Теплосети", которое в результате решения Каменского горсовета не сможет выполнять свои обязательства", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
"Нафтогаз" призвал городской совет как можно быстрее принять меры для урегулирования сложившейся ситуации, чтобы избежать кризисной ситуации во время отопительного сезона.
Работник Нафтогаза на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина
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Огромный риск. В "Нафтогазе" заявили об угрозе техногенной катастрофыГлава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о грозящей Украине техногенной катастрофе, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа. По его словам, страна может попросту замерзнуть.
В прошлом году в украинской Смеле, где проживают около 70 тысяч человек, не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Частная компания-поставщик газа накопила долг перед "Нафтогазом" (около 85,5 миллиона гривен или 3,1 миллиона долларов), а впоследствии была ликвидирована. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа и взять кредит на погашение долгов. Позже с коммунальным теплоснабжающим предприятием города были урегулированы долги предыдущего теплоснабженца и осуществлена дополнительная реструктуризация задолженности, подлежащей урегулированию, на общую сумму 62 миллиона гривен или 2,2 миллиона долларов. Согласно законодательству, ответственность за своевременное начало отопительного сезона на Украине лежит на местной власти.
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