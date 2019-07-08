"Нафтогаз" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области из-за долга перед компанией.

Ранее пресс-служба компании сообщала, что города Новый Раздол и Новояворовск Львовской области могут остаться без тепла в следующем отопительном сезоне из-за более 313 миллионов гривен (более 12 миллионов долларов) долга компании-теплопоставщика перед "Нафтогазом Украины".

"Решение Каменского городского совета о передаче имущества КП "Теплосети" в пользу третьего лица ставит под угрозу расчеты АО "Днепровская теплоэлектроцентраль" с НАК "Нафтогаз Украины". Между "Нафтогазом" и АО "Днепровская теплоэлектроцентраль" действуют договоры о реструктуризации долга за потребленный газ на 149,3 миллиона гривен (5,8 миллиона долларов). Поручителем по этим договорам выступало коммунальное предприятие "Теплосети", которое в результате решения Каменского горсовета не сможет выполнять свои обязательства", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Нафтогаз" призвал городской совет как можно быстрее принять меры для урегулирования сложившейся ситуации, чтобы избежать кризисной ситуации во время отопительного сезона.