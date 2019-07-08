"Студия Индиго" подала иск на 99 миллионов рублей к Первому каналу

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в понедельник зарегистрировал иск компании "Студия Индиго", производящей документальные фильмы и телепрограммы, о взыскании более 99 миллионов рублей с Первого канала, соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Иск к производству пока не принят, основания исковых требований и другие подробности в материалах суда на данный момент не указаны.

Компания "Студия Индиго", как сообщает ее сайт, была создана в 2009 году как структурное подразделение холдинга "Красный Квадрат", одного из лидеров по производству телепродукта в России. Всего "Студия Индиго" сняла по заказу Первого канала более 100 программ и фильмов, в том числе программу "Какие наши годы" с Леонидом Парфеновым и Татьяной Арно, фильмы "Наследник любой ценой" о суррогатном материнстве, "Смерть по рецепту" об отечественном фармацевтическом лобби, отмечается на сайте компании.