Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход вез иностранных туристов

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Туристы, находившиеся на борту теплохода, который сел на мел в Рыбинском водохранилище, являются гражданами иностранных государств, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"Все находившиеся на борту туристы - иностранные граждане", - сказал он. Собеседник не уточнил, из каких стран прибыли иностранцы. Он также отметил, что теплоход следовал по маршруту Москва - Санкт-Петербург.