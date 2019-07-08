Подмосковные набережные благоустроят до конца года

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В Подмосковье в 2019 году благоустроят 10 набережных в Бронницах, Дубне, Красногорске и других муниципалитетах. Об этом сообщил телеканал В Подмосковье в 2019 году благоустроят 10 набережных в Бронницах, Дубне, Красногорске и других муниципалитетах. Об этом сообщил телеканал "360"

Всего в 2019 году в Московской области благоустроят 50 общественных территорий. Откроются 14 улиц и пешеходных зон, 11 городских площадей, 11 скейт-парков, девять зон отдыха, шесть скверов и четыре фонтана.

В частности, в число территорий региона, которые планируется привести в порядок, войдут набережная реки Серебрянки в Пушкинском городском округе, территория, прилегающая к Верхнему русловому пруду на реке Закзе во Власихе, береговая зона пруда Чернавка в Раменском, набережная реки Пехорки на улице Солнечной в Балашихе и набережная реки Москвы в микрорайоне "Павшинская Пойма" в Красногорске.