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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковные набережные благоустроят до конца года

Вчера, 19:44
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© РИА Новости / Антон ДенисовВид на город Дубна. Московская область
Вид на город Дубна. Московская область
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В Подмосковье в 2019 году благоустроят 10 набережных в Бронницах, Дубне, Красногорске и других муниципалитетах. Об этом сообщил телеканал "360".
Всего в 2019 году в Московской области благоустроят 50 общественных территорий. Откроются 14 улиц и пешеходных зон, 11 городских площадей, 11 скейт-парков, девять зон отдыха, шесть скверов и четыре фонтана.
В частности, в число территорий региона, которые планируется привести в порядок, войдут набережная реки Серебрянки в Пушкинском городском округе, территория, прилегающая к Верхнему русловому пруду на реке Закзе во Власихе, береговая зона пруда Чернавка в Раменском, набережная реки Пехорки на улице Солнечной в Балашихе и набережная реки Москвы в микрорайоне "Павшинская Пойма" в Красногорске.
Также планируется благоустроить пешеходную зону — проезд по берегу реки Кожурновки в Бронницах; набережную имени Менделеева и прилегающего центрального парка в Дубне; общественные территории в Солнечногорске; набережную Келарского пруда, улицы Левонапрудной и территории Музея игрушки в Сергиевом Посаде; пешеходный туристический маршрут "Улица Зайцева и Москворецкая набережная" в городе Коломне.
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