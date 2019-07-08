Новый постпред Франции при ООН начал работу

ООН, 8 июл – РИА Новости. Новый постпред Франции при ООН Николя де Ривьер приступил к работе, в понедельник он вручил верительные грамоты генсеку организации Антониу Гутеррешу, сообщили в пресс-службе ООН.

Перед этим де Ривьер занимал должность гендиректора по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Франции. Он уже работал в постоянном представительстве Франции при ООН - в 2005–2010 годах, имел опыт работы в Вашингтоне и в Гааге.

Де Ривьер сменил на посту постпреда Франсуа Делатра.