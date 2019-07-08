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РИА Новости

Новый постпред Франции при ООН начал работу

Вчера, 19:42
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ООН, 8 июл – РИА Новости. Новый постпред Франции при ООН Николя де Ривьер приступил к работе, в понедельник он вручил верительные грамоты генсеку организации Антониу Гутеррешу, сообщили в пресс-службе ООН.
Перед этим де Ривьер занимал должность гендиректора по политическим вопросам и вопросам безопасности МИД Франции. Он уже работал в постоянном представительстве Франции при ООН - в 2005–2010 годах, имел опыт работы в Вашингтоне и в Гааге.
Де Ривьер сменил на посту постпреда Франсуа Делатра.
Совет Безопасности ООН - постоянно действующий орган организации, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседает 15 стран - пять постоянных членов и 10 временных. Франция является постоянным членом СБ на ряду с Россией, США, Великобританией и Китаем. Эти государства имеют право вето на форуме.
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Николя Де РивьерФранцияООНВ мире
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