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РИА Новости

МИД обеспокоен действиями Турции в исключительной экономической зоне Кипра

Вчера, 19:40
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковНикосия, Турецкая республика Северного Кипра
Никосия, Турецкая республика Северного Кипра
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Никосия, Турецкая республика Северного Кипра. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Москва обеспокоена действиями Турции в исключительной экономической зоне Кипра, призывает стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию, заявили в понедельник в МИД РФ.
На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.
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"В связи с поступившей информацией о заходе еще одного турецкого судна для проведения геологоразведочных работ в исключительной экономической зоне Кипра с обеспокоенностью следим за развитием ситуации в регионе. Считаем, что нарушение суверенитета Кипра не может способствовать созданию условий для прочного, жизнеспособного и справедливого решения кипрской проблемы", - заявили в российском МИД.
В Москве призвали "воздерживаться от шагов, ведущих к наращиванию кризисного потенциала в Восточном Средиземноморье, проявлять сдержанность и политическую мудрость, а также стремиться к разрешению спорных вопросов путем диалога и уважения интересов друг друга".
"Очевидна необходимость скорейшего перезапуска межобщинного переговорного процесса по кипрскому урегулированию с целью нахождения развязок на основе известных ооновских резолюций. Как постоянный член Совета Безопасности ООН готовы поддержать подобные усилия", - добавили в МИД РФ.
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Саммит ЕС ранее выразил обеспокоенность "незаконной буровой деятельностью" Турции в Восточном Средиземноморье, поддержал поручение для ЕК и дипслужбы выработать "точечные меры" и выразил готовность "реагировать адекватно" на события. Турция заявила, что не прекратит бурение на шельфе Кипра, несмотря на возможные меры со стороны ЕС.
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КипрТурцияРоссияВ мире
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