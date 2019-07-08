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РИА Новости

Туск: Минские соглашения как никогда ранее нуждаются в выполнении

Вчера, 19:39
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Минские соглашения нуждаются в выполнении всеми сторонами как никогда прежде, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в Киеве в рамках саммита ЕС-Украина, трансляцию которой вела Еврокомиссия.
"Вчера я побывал на востоке Украины… Ясно, что больше, чем когда-либо, необходимо выполнение Минских соглашений всеми сторонами. У России есть особая ответственность в этом отношении", - сказал он.
Двадцать первый саммит Украина-ЕС проходит в понедельник в Киеве.
Киев и ряд стран Запада считают, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
4 июля, 21:00
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