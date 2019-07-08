Туск: Минские соглашения как никогда ранее нуждаются в выполнении

БРЮССЕЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Минские соглашения нуждаются в выполнении всеми сторонами как никогда прежде, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в Киеве в рамках саммита ЕС-Украина, трансляцию которой вела Еврокомиссия.

"Вчера я побывал на востоке Украины… Ясно, что больше, чем когда-либо, необходимо выполнение Минских соглашений всеми сторонами. У России есть особая ответственность в этом отношении", - сказал он.

Двадцать первый саммит Украина-ЕС проходит в понедельник в Киеве.