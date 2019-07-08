Шереметьево планирует ввести в эксплуатацию третью ВПП

"Тот срок, который нам обозначили министерство транспорта и Росавиация, это 1 сентября", - сказал Никулин, отвечая на вопрос о сроках ввода ВПП-3.

"Сейчас 35% рейсов прилетают не по расписанию. Если бы мы третью полосу ввели год назад, к чемпионату мира по футболу, то сейчас у нас пунктуальность прилета выросла бы до 90%", - добавил он.