Шереметьево планирует ввести в эксплуатацию третью ВПП

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" планирует ввести в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу до 1 сентября, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора по производству "Шереметьево" Андрей Никулин.
"Тот срок, который нам обозначили министерство транспорта и Росавиация, это 1 сентября", - сказал Никулин, отвечая на вопрос о сроках ввода ВПП-3.
"Сейчас 35% рейсов прилетают не по расписанию. Если бы мы третью полосу ввели год назад, к чемпионату мира по футболу, то сейчас у нас пунктуальность прилета выросла бы до 90%", - добавил он.
Сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились. Минтранс в начале апреля выражал надежду, что третья взлетно-посадочная полоса в "Шереметьево" заработает до июня.
Росавиация в конце апреля сообщала, что строительство третьей ВПП "Шереметьево" планируется завершить 1 июля.